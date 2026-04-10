La banda Muck and the Mires actúa este sábado en Vitoria y el domingo en Bilbao con su rock 'n' roll garage

Muck & The Mires - UNDERCOVER PRODUCCIONES

BILBAO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La banda estadounidense Muck & The Mires recala este sábado en Vitoria-Gasteiz (Helldorado) y el domingo en sesión matinal en Bilbao (Crazy Horse) con su propuesta de rock'n'roll garage. Ambos conciertos forman parte de una gira por ciudades españolas que inician este viernes en Madrid y concluyen el domingo 19 en Alcalá de Henares, en la que ofrecerán un total de nueve conciertos en 10 días.

Según ha informado la promotora Undercover Producciones, el grupo, liderado por Evan Shore "Muck", y surgido en New England (Boston) a finales de los noventa, fue definido en su día por el productor y mánager Kim Fowley, como "los Beatles de 1964 encontrándose con The Ramones".

El grupo hizo su debut discográfico en 2001 con una recopilación de demos y maquetas y se hizo popular en 2004 al ganar ese año el concurso Battle Of The Bands de la MTV, concurso patrocinado por 'Little Steven' productor, actor y guitarrista de la E-Street Band de Bruce Springsteen.

A partir de ahí, sus discos posteriores han sido producidos por referentes del género garajero como el mencionado Kim Fowley (The Runaways) o Jim Diamond (White Stripes, The Dirtbombs), responsable de la mayoría de sus últimas grabaciones.

Sus canciones, de entre 2 y 3 minutos de duración, remiten tanto a la British Invasion de los 60 y al mersey-beat, la música que irrumpió en la Inglaterra de principios de aquella década, como al high-energy y al punk ramoniano.

Tras la pandemia, el grupo no ha dejado de hacer giras y en 2025 editaron su más reciente álbum "Beat Revolution", producido por su guitarrista Pedro Mires y mezclado por Jim Diamond.

Tras anunciar que a lo largo de este 2026 van a editar dos nuevos EP de 7 pulgadas, junto a Evan Shore completan la formación actual que recala en España los músicos Jessie Best a la batería, Pedro Mire a la guitarra y John Quincy Mire al bajo.

El concierto de este sábado en la sala Helldorado de la capital alavesa dará comienzo a las 21.30 horas y actuarán como teloneros Lie Detectors. A su vez, la actuación del domingo en la sala Crazy Horse comenzará a las 13.00 horas.