La Banda Municipal de Música de Vitoria-Gasteiz mostrará el miércoles su concierto 'Noche transfigurada'

VITORIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Banda Municipal de Música de Vitoria-Gasteiz vuelve al Palacio de Congresos Europa este próximo miércoles, a las 19.30 horas, con el concierto 'Noche transfigurada: Ecos y metamorfosis de Weber, Rachmaninoff y Tchaikovsky', que "invita a contemplar la música como un arte vivo y en permanente evolución, que preserva su esencia histórica, al tiempo que se proyecta hacia nuevas formas de expresión contemporánea".

Así lo ha destacado este lunes en rueda de prensa la concejala de Cultura, Sonia Díaz de Corcuera, quien ha señalado que el espectáculo trata "una reflexión sobre la transformación constante del lenguaje musical y un reflejo de la cultura en general que avanza mirando al futuro y a nuevas formas de expresión, pero sin olvidar de dónde viene".

Sobre el programa, el director de la Banda, Luis Orduña, ha asegurado que en él "tradición e innovación dialogan a través de obras de Paul Hindemith y del compositor residente Johan de Meij. Las tres obras del programa comparten un mismo espíritu de metamorfosis musical, al encontrar su inspiración en la obra de tres grandes autores: von Weber, Rachmaninoff y Tchaikovsky". En definitiva, "una velada que celebra la capacidad de la música para reinventarse", ha añadido el director del concierto.

Las tres piezas que se interpretarán son 'Symphonic Metamorphosis on Themes of Carl Maria von Weber', de Paul Hindemith e interpretada por primera vez por la Banda; 'Elegy & Scherzo (Hommage à Sergei Rachmaninoff)', de Johan de Meij y también interpretada por primera vez por la Banda; y 'Extreme Make-over', de Johan de Meij.

La segunda de estas melodías contará, además, con Álvaro Lozano como violonchelo solista. El joven músico es el ganador de la última edición del Concurso Intercentros-Melómano y actuará en este concierto gracias al convenio que se ha iniciado recientemente entre dicho certamen y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Para el violonchelista, la cita del miércoles se trata de "un ilusionante proyecto en el que me embarco por primera vez con nuevas sonoridades y texturas musicales". "Una experiencia única para poder crecer musicalmente aprendiendo de un conjunto tan emblemático como es la Banda Municipal de Música Vitoria-Gasteiz", ha valorado.