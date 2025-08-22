La bandera amarilla ondea en la playas guipuzcoanas de La Zurriola, Orio, Zarautz y Gaztetape

SAN SEBASTIÁN 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La bandera amarilla ondea este viernes en las playas guipuzcoanas de La Zurriola en San Sebastián, Antilla de Orio, Zarautz, y Gaztetape en Getaria, según la aplicación Nik Hondartzak de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Asimismo, hay bandera verde en La Concha y Ondarreta de San Sebastián, Hondarribia, Malkorbe de Getaria, y Santiago e Itzurun de Zumaia.

La temperatura media del agua este viernes es de 22 grados. La próxima pleamar será a las 17.10 horas y la bajamar a las 23.17 horas.