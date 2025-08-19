La bandera amarilla ondea en la playas guipuzcoanas de La Zurriola, Zarautz y Gaztetape

Archivo - Playa De Hondarribia - AYUNTAMIENTO - Archivo

SAN SEBASTIÁN 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La bandera amarilla ondea este martes en las playas guipuzcoanas de La Zurriola en San Sebastián, Zarautz, y Gaztetape en Getaria, según la aplicación Nik Hondartzak de la Diputación de Gipuzkoa.

Asimismo, hay bandera verde en La Concha y Ondarreta de San Sebastián, Antilla de Orio, Hondarribia, Malkorbe de Getaria, Santiago e Itzurun de Zumaia, y Ondarbeltz de Mutriku.

La temperatura media del agua en este martes nublado y lluvioso es de 22 grados. La próxima pleamar será a las 14.22 horas y la bajamar a las 20.37 horas.