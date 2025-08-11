La bandera roja ondea en la playa de la Zurriola (Gipuzkoa) por oleaje y la amarilla en cuatro arenales de Gipuzkoa

Archivo - Playa de La Zurriola en San Sebastián. - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La bandera roja ondea este lunes en la playa de la Zurriola de San Sebastián por oleaje, mientras que las playas de Antilla de Orio, Zarautz, Gaztetape en Getaria e Itzurun en Zumaia lucen la amarilla.

Según la aplicación Nik Hondartzak de la Diputación de Gipuzkoa, hay bandera verde en La Concha y Ondarreta de San Sebastián, Malkorbe de Getaria, Santiago de Zumaia, Santiago de Deba, y Ondarbeltz de Mutriku.

La temperatura media del agua en este soleado y caluroso lunes, con temperaturas que rondan los 30 grados, es de 24 grados. La próxima pleamar es a las 18.50 horas.