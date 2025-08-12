La bandera roja ondea en la playa de la Zurriola (Gipuzkoa) por oleaje y la amarilla en cuatro arenales de Gipuzkoa

Archivo - Bañistas en la playa de Hondarribia (Gipuzkoa) - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La bandera roja ondea este martes en la playa de la Zurriola de San Sebastián por oleaje, mientras que las playas de Antilla de Orio, Zarautz, Gaztetape en Getaria e Itzurun en Zumaia, lucen la amarilla.

Según la aplicación Nik Hondartzak de la Diputación de Gipuzkoa, hay bandera verde en La Concha y Ondarreta de San Sebastián, Hondarribia, Malkorbe de Getaria, Santiago de Zumaia, Santiago de Deba y Ondarbeltz de Mutriku.

La temperatura media del agua en este soleado y caluroso martes es de 24 grados. La bajamar ha sido a las 13.10 horas y próxima pleamar será a las 19.30 horas.