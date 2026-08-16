Bandera roja en Toña, con baño permitido en el resto de playas de Bizkaia

Archivo - Playa en Bizkaia - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La bandera roja ondea este domingo en la playa vizcaína de Toña, por lo que está prohibido bañarse, mientras que se permite el baño en el resto de playas de Bizkaia, según los datos ofrecidos por la Cruz Roja en el territorio.

Con bandera amarilla de baño con precaución se encuentran La Arena, Las Arenas, Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil, Gorliz, Bakio, Laidatxu, Laida y Laga.

El resto de playas tienen bandera verde de baño libre. La temperatura del agua se sitúa en 23 grados de media y la de ambiente en 27. La bajamar se prevé a las 13.51 horas y la próxima pleamar a las 20.09 horas.