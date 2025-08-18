Baño permitido este lunes en todas las playas de Bizkaia y con precaución en Azkorri, donde ondea la bandera amarilla

Archivo - Playa de Zierbena (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Todas las playas de Bizkaia tienen permitido el baño este lunes y puede hacerse con precaución en Gorrondatxe (Azkorri), donde ondea la bandera amarilla, según datos facilitados por la Cruz Roja.

De esta forma, salvo en Azkorri, todos los demás arenales vizcaínos permiten el baño libre: La Arena, Ereaga, Las Arenas, Arrigunaga, Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil, Muriola, Plentzia, Armintza, Bakio, Aritzatxu, Toña, Laida, Laga, Ea, Ogella, Isuntza, Laidatxu, San Antonio, Karraspio y Arrigorri.

La temperatura del agua es de 23 grados y la de ambiente de 26 grados. La próxima pleamar está prevista a las 13.09 horas mientras que la bajamar será a las 19.22 horas.