Baño permitido en todas las playas de Bizkaia sin presencia de medusas en el litoral

BILBAO 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Todas las playas de Bizkaia tienen permitido el baño este sábado y no se ha detectado hasta ese momento la presencia de medusas en el litoral, según los datos facilitados por la Cruz Roja, .

El baño está permitido pero con precaución en las playas de Laidatxu y San Antonio, en las que ondea la bandera amarilla. El resto de arenales vizcaínos permiten el baño libre: La Arena, Ereaga, Las Arenas, Arrigunaga, Gorrondatxe, Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil, Muriola, Plentzia, Armintza, Bakio, Aritzatxu, Toña, Laida, Laga, Ea, Ogella, Isuntza, Karraspio y Arrigorri.

La temperatura del agua es de 23 grados y la de ambiente de 30 grados. La bajamar está prevista a las 15.30 horas, mientras que la próxima pleamar será a las 21.50 horas.