Baño permitido en todas las playas de Bizkaia excepto en Toña (Sukarrieta), ninguna con presencia de medusas

BILBAO 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Todas las playas de Bizkaia, excepto la de Toña en Sukarrieta, permiten el baño a las 11.05 horas de este sábado, y en ninguna se ha detectado la presencia de medusas, según la información facilitada por la Cruz Roja.

De entre las que permiten el baño, en cuatro ondea la bandera amarilla de precaución: Arriatera-Atxabiribil, Laidatxu, San Antonio y Laida.

El resto de arenales vizcaínos lucen la bandera verde y por lo tanto permiten el baño libre. Son las playas de La Arena, Ereaga, Las Arenas, Arrigunaga, Gorrondatxe, Barinatxe, Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Bakio, Aritzatxu, Laga, Ea, Ogella, Isuntza, Karraspio y Arrigorri.

La temperatura del agua es de 22 grados y la de ambiente 19 grados. La bajamar está prevista para las 11.22 horas, y la próxima pleamar a las 17.41 horas.