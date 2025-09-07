Baño con precaución en La Arena, Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil, Bakio, Toña, San Antonio y Laga, y libre en el resto

Archivo - Socorristas de Cruz Roja en una playa de Bizkaia. - CRUZ ROJA BIZKAIA - Archivo

BILBAO 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La bandera amarilla ondea este domingo en las playas vizcaínas de La Arena, Barinatxe, Arriatera-Atxabiril, Bakio, Toña, San Antonio y Laga, por lo que en estos siete arenales se recomienda el baño con precaución, según los datos facilitados por la Cruz Roja.

En el resto de arenales, Las Arenas, Ereaga, Arrigunaga, Gorrondatxe (Azkorri), Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Aritzatxu, Laidatxu, Laida, Ea, Ogella, Isuntza, Karraspio y Arrigorri, a las 12.00 horas ondea la bandera verde, por lo que el baño es libre.

La temperatura del agua es de 22 grados, mientras que la temperatura ambiente es de 25 grados. La próxima pleamar será a las 17.11 horas y siguiente bajamar será a las 23.22 horas.