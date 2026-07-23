Baño prohibido en las playas vizcaínas de La Arena y Toña

Dos personas pasean en la playa - EUROPA PRESS

BILBAO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El baño está prohibido este jueves únicamente en las playas vizcaínas de La Arena y Toña, donde hay bandera roja, según los datos facilitados por Cruz Roja Bizkaia.

La bandera amarilla ondea en los arenales de Las Arenas, Barinatxe, Bakio, San Antonio, Laida y Laga, por lo que se recomienda entrar en el agua con precaución.

En el resto de playas, Ereaga, Arrigunaga, Gorrondatez (Azkorri), Muriola, Plentzia, Gorliz, Aritzatxu, Laidatxu, EA, Ogella, Isuntza, Karraspio y Arrigorri la bandera es verde, por lo que el baño es libre.

La próxima pleamar se producirá a las 12.30 horas y la siguiente bajamar será a las 19.00 horas. La temperatura media del agua se sitúa en torno a los 23 grados y la temperatura ambiente marca alrededor de 27 grados.