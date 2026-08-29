Baño prohibido en seis playas de Bizkaia, como Barinatxe, Bakio y Arriatera-Atxabiribil, aunque sin medusas en la costa

Archivo - Playa de Zierbena (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El baño está proihibido en las playas de Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil, Bakio, Toña, Liada y Laga, sin que se hayan avistado medusas en el litoral, según los datos de Cruz Roja Bizkaia.

En las playas de La Arena, Las Arenas, Gorrondatxe, Muriola, Plentzia, Gorliz, Laidatxu, San Antonio, Ogella y Karraspio ondea la bandera amarilla de baño con precaución, mientras que en Ereaga, Arrigunaga, Armintza, Aritzatxu, Ea, Isuntza y Arrigorri el baño es libre.

La temperatura del agua es de 23 grados de media y la de ambiente de 27. La bajamar está prevista a las 11.38 horas y la próxima pleamar a las 17.45 horas.