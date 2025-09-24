Barakaldo celebrará el domingo el Kilima Eguna, una jornada festiva y solidaria a favor de Aspanovas

BILBAO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad vizcaína de Barakaldo acogerá este próximo domingo, 28 de septiembre, una nueva edición del Kilima Eguna, una jornada festiva y solidaria que tendrá lugar en el parque de San Vicente.

La cita, organizada por el área de Euskera del Ayuntamiento y Hala Dzipo, es abierta a toda la ciudadanía, se desarrollará entre las 11.30 y las 19.30 horas y ofrecerá un variado programa de actividades familiares en euskera, con música en directo, talleres, danzas y juegos.

"Será un día para disfrutar, para apoyar, para vivir el euskera de una manera lúdica y para demostrar, una vez más, que Barakaldo es una ciudad solidaria, viva y comprometida", ha indicado la concejala de Euskera, Iratxe Foces.

El evento tiene como principal objetivo visibilizar y apoyar a Aspanovas, la asociación de familias de niños y niñas con cáncer de Bizkaia. La entidad contará con un espacio propio durante toda la jornada, desde el que dará a conocer su labor y recogerá muestras de solidaridad por parte de la ciudadanía.

Además, el Kilima Eguna servirá para dar la bienvenida a las nuevas sesiones del programa Kilima Faktoria, dinamizado por Hala Dzipo, una iniciativa de promoción del euskera dirigida a familias. Talleres como Dilin-dalan, Apatx, Kilima Zinema, Katamarka o Korapilatzen forman parte de esta propuesta, que será presentada durante la jornada, animando a las familias a participar y sumarse a las actividades.

"Para nosotros y nosotras es fundamental que causas como la de Aspanovas tengan el lugar que merecen. Por eso, queremos invitar a todas las familias a acercarse, informarse, colaborar... y, por supuesto, disfrutar del día", ha finalizado Foces.