Barakaldo espera tener listas en 2026 las ayudas para instalar videocámaras y homogeneizar terrazas

BILBAO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo ha finalizado el proceso de recogida de aportaciones a su propuesta de bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a la implantación, reforma, modernización y transformación digital de las pequeñas empresas del municipio, entre las que se subvencionará la instalación de videocámaras o la homogeneización de la estética de las terrazas.

Según ha explicado el presidente de la agencia de desarrollo local Inguralde, David Solla, en la reunión de la Mesa de Comercio del pasado martes se recogieron las últimas aportaciones a la propuesta, tras lo que se podrá ya "avanzar en la redacción definitiva de la ordenanza y su tramitación". "Si todo va bien, para principios del año que viene tendremos ya listo el documento para su aprobación", ha confiado.

El objetivo de esta ordenanza es regular varios aspectos considerados "clave" vinculados a la modernización y transformación digital de las pequeñas empresas, por lo que el proceso se ha canalizado a través de la Mesa de Comercio. En este foro, en el que participan asociaciones sectoriales y todos los grupos políticos del consistorio, el Ayuntamiento presentó previamente su propuesta y ha recogido diversas aportaciones que tendrá en cuenta para su incorporación.

Uno de los temas objeto de aportaciones ha sido la propuesta de subvencionar sistemas privados de videovigilancia. Tanto desde el Ayuntamiento como desde las asociaciones sectoriales se ha incidido en la importancia de contar con este tipo de recursos, ya que la seguridad es una de las principales preocupaciones del sector, han explicado desde Inguralde.

"Es cierto --ha indicado Solla-- que la seguridad ciudadana y la policía tienen un papel fundamental en este tema, y el Ayuntamiento impulsa su papel con determinación, pero compartimos la visión de muchos comercios y negocios de que la videovigilancia en un complemento válido, legal y útil".

Asimismo, las bases recogen la apuesta del Ayuntamiento por ordenar y mejorar estéticamente las terrazas y espacios exteriores vinculados a la hostelería, "eliminando en lo posible la presencia excesiva de elementos publicitarios y marcas comerciales".

En palabras del presidente de Inguralde, "no se trata de subvencionar la presencia de más terrazas", sino de "avanzar hacia una imagen más cuidada para la ciudad".

MODERNIZACIÓN DIGITAL

Por último, el Ayuntamiento incorporará un nuevo punto a las bases para contemplar ayudas para la modernización digital de las pequeñas empresas, teniendo en consideración que "las transformaciones tecnológicas suelen producirse de manera progresiva y paulatina".

"Las propuestas relacionadas con IA, experiencias híbridas o modelos avanzados de digitalización pueden ser positivas, y no las descartamos, pero entendemos que su implantación no será mayoritaria a corto plazo", ha precisado Solla.