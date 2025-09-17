Barakaldo organiza tres muestras hasta enero para celebrar el 50 aniversario de la Sala Municipal de Exposiciones

La alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, en la inauguración de la primera de las exposiciones programadas por el 50 aniversario de la Sala de Exposiciones Municipal de la localidad fabril. - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

En las muestras participarán más de un centenar de artistas que han pasado por la sala durante su medio siglo de existencia

El Ayuntamiento de Barakaldo (Bizkaia), junto a la Plataforma por la Memoria de Ceferino del Olmo, ha programado hasta el próximo mes de enero tres exposiciones, además de visitas guiadas y mesas redondas, para celebrar el 50 aniversario de la Sala Municipal de Exposiciones de la localidad fabril.

Los actos han comenzado este miércoles con la inauguración de la primera de las exposiciones, "Materia y origen", que podrá verse en la sala municipal Ceferino del Olmo hasta el próximo 21 de octubre.

En la inauguración, la alcaldesa, Amaia del Campo, ha recordado que un 17 de septiembre de 1975 se inauguraba la Sala Municipal de Exposiciones de Barakaldo, que en aquel momento recogía la obra del pintor barakaldés Alberto Ramírez. Desde entonces, ha destacado, "miles de obras de pintura, escultura, fotografía o grabado han llenado las paredes de esta sala que hoy mismo cumple 50 años".

Según ha destacado Del Campo, por la Sala Municipal de Exposiciones de Barakaldo "han pasado artistas consagrados y también quienes daban sus primeros pasos, porque esta sala siempre ha tenido esa doble vocación: mostrar lo que se hace dentro y fuera de Barakaldo, pero también ser una plataforma de apoyo y visibilidad para nuestros propios creadores y creadoras, demostrando que nuestra ciudad es dinámica, creativa y sabe reconocer a sus artistas".

La primera exposición reúne a 35 autores que muestran trabajos pictóricos, escultóricos y fotográficos, y que expusieron en Barakaldo en los primeros años de existencia de la Sala de Exposiciones.

La alcaldesa ha señalado que algunas de las obras que se exhiben participaron con anterioridad en las "renombradas" exposiciones que a inicio de los años 70 se organizaban en el municipio, como son las pinturas de Mikel Díez Alaba, Iñaki de la Fuente y Alberto Ramírez, presentes en la Exposición de Arte Vasco, conocida como 'La Indiscriminada', y que tuvo lugar en el propio Ayuntamiento.

Otro de los participantes de entonces, el escultor Vicente Larrea, autor de la escultura 'Samotracia' ubicada en Herriko Plaza, también está presente en esta primera exposición.

Asimismo, en esta primera muestra se pueden contemplar los trabajos de autores representativos del arte vasco como Nestor Basterretxea, Maria Franciska Dapena, Dionisio Blanco, Agustín Ibarrola (junto con su hijo Jose Ibarrola) y Jorge Oteiza.

Del Campo ha destacado la "importante" presencia de artistas barakaldeses o con "fuertes vínculos" con el municipio, como son Iñaki Bilbao (padre e hijo), Abel Castaño, Enrique López "Riquelo", Diego Pedrero (junto con su padre Jorge Pedrero), Jesús Ángel Miranda, José Ramón Carrera, Jose Ramón S. Morquillas, Javier Santurtún, Pedro Goiriena y Daniel Tamayo.

En la muestra también se incluyen representantes de Ezkerraldea, como Roberto Martín, Marcelino Bañales, Ismael Fidalgo, Jesús María Gallo Bidegain y Roberto Zalbidea.

El listado de participantes se completa con Luis Badosa, Martín Ballesteros, Bego Intxaustegi, Gonzalo Jauregi, Alberto Rementeria, los hermanos Fernando y Vicente Roscubas y Txupi Sanz.

"La selección de participantes en esta primera exposición y su propio título: Materia y origen, reflejan el ambiente artístico existente en los años 70 reuniendo en un mismo espacio artistas de procedencias diversas, algunos sin formación reglada y otros vinculados a los primeros pasos de la recién inaugurada Escuela Superior de Bellas Artes de Bilbao (1970), pero con total coexistencia de lenguajes, técnicas y sensibilidades que lejos de oponerse, construyen una comunidad artística plural", ha remarcado la alcaldesa.

Las exposiciones que se han creado para este aniversario son de carácter colectivo y multidisciplinar y reunirán a un centenar de artistas que han estado presentes en la mencionada Sala de Exposiciones a lo largo de estos 50 años.

SIGUIENTES EXPOSICIONES

La segunda muestra se titula "Explosión y ruptura", y tendrá lugar del 29 de octubre al 2 de diciembre, mientras que la tercera, que se denomina "Derivas y persistencias", podrá verse del 10 de diciembre de 2025 al 16 de enero 2026.

Junto a las exposiciones se han programado otras actividades gratuitas (que comenzarán a las 19.00 horas) como visitas guiadas que se realizan en la propia Sala Municipal de Exposiciones o un ciclo de mesas redondas bajo el título "50 años, tres generaciones" que acogerá el Centro Cívico Clara Campoamor.

Se trata de conversaciones entre artistas sobre medio siglo de creación plástica en Barakaldo. A través de tres encuentros, correspondientes a cada muestra artística, se propone un recorrido en primera persona por cinco décadas de creación plástica, formación artística y transformación cultural.

En ellas, los artistas compartirán vivencias, experiencias y reflexiones sobre sus trayectorias, los contextos en los que comenzaron a trabajar y el papel que esta sala ha desempeñado como plataforma de encuentro, visibilidad y crecimiento para la comunidad artística.