Barakaldo programa un salseo navideño, tardes de videojuegos, talleres y excursiones para jóvenes en Navidad

BILBAO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Neguko Gunea, el espacio de ocio alternativo para los jóvenes y adolescentes de Barakaldo durante la Navidad, organizado por el Ayuntamiento vizcaíno a través del Servicio de Juventud, regresará con una nueva edición las próximas vacaciones navideñas con un programa que incluye navideño, tardes de videojuegos, talleres y excursiones.

Según ha informado el concejal de Juventud, Jonathan Martín, desde el 19 de diciembre al 3 de enero habrá actividades como Arcade Egunak, para jugar a videojuegos; salseo con DJ; talleres de cocina y tecnológicos; y manualidades. Las inscripciones para poder participar en este programa se abrirán del 24 de noviembre al 1 de diciembre a través de la Sede Electrónica Municipal (www.barakaldo.eus) con tarjeta electrónica BakQ o de manera presencial en los Topalekus (Centro Cívico de Cruces y CIS, Parque de Los Hermanos.

Dado que las plazas son limitadas, éstas se asignarán por sorteo, a celebrar el 3 de diciembre a través de la plataforma electrónica municipal. Las vacaciones de Navidad comenzarán en Gazte Bulegoa (de 18 a 35 años) con las Arcade Egunak los días 19 (10.00-14.00 horas y 17.00-20.00 horas) y 20 de diciembre (10.00 a 14.00 horas).

El espacio Gazte Bulegoa, de la calle San Juan 17 se convertirá en un lugar de encuentro, de ocio y disfrute con unas jornadas en las que disfrutar con la cuadrilla jugando con los videojuegos y máquinas clásicas de los años 90. Además, se realizarán concursos, sorteos y más sorpresas para todas aquellas cuadrillas que se acerquen a participar.

Asimismo, de la mano de los DJs del colectivo Salseo Bilbao, los jóvenes podrán disfrutar de una noche de música y actividades en el Parque de Los Hermanos, donde se instalará una carpa para acoger a varios DJs, así como taller de maquillaje y Photocall. Se realizará el 20 de diciembre, de 19.00 a 00.45 horas.

Otro de los programas que se han organizado es Gabonetako Baraka Gaua, un programa de actividades gratuitas dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años que lleva realizándose en los últimos años. Las actividades se realizarán en el local de la calle San Juan 17 (Gazte Bulegoa) entre las 18.30 y las 20.30 horas.

En concreto, el programa de esta edición incluye un taller de centros de mesa navideños (22 de diciembre), un taller de cata de turrones (23 de diciembre), un taller de postres navideños (26 de diciembre), un taller de envoltorios creativos (29 de diciembre), un taller "Crea tu propio sello" (30 de diciembre) y un taller de Kokedamas (2 de enero).

Las inscripciones se podrán realizar entre el 9 y el 16 de diciembre, en la propia Gazte bulegoa, por Whatsapp (688 639 935) o por email a gaztebulegoa@barakaldo.eus

ACTIVIDADES PARA JÓVENES DE 12 Y 18 AÑOS

Además, desde el 19 de diciembre y hasta el 3 de enero, los adolescentes del municipio podrán disfrutar de un programa que aunará salidas a espacios multiaventura, tecnológicos o a eventos deportivos, talleres y actividades de robótica e intergeneracionales y fiestas juveniles. Habrá también actividades en los topalekus como los talleres navideños de cocina o manualidades.

Las actividades se desarrollarán en diferentes espacios juveniles y culturales de Barakaldo, principalmente en los Topalekuak de Barakaldo y Cruces y estarán dirigidas a chicos de entre 12 y 18 años. Todas las actividades ofertadas serán gratuitas, salvo las salidas o excursiones que tendrán un precio según la Ordenanza Municipal.