BBK Klima Abentura celebra el día 26 una jornada para fomentar hábitos saludables en familia

Archivo - Instalaciones de Klima Abentura de BBK en Urdaibai. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

BBK Klima Abentura celebrará este sábado día, 26 de septiembre, la jornada "Bertoko zaporeak eta kirola", una propuesta para fomentar hábitos saludables en familia gracias a un programa que combinará gastronomía, deporte y autocuidado a través de talleres participativos, experiencias gastronómicas y encuentros con deportistas vascos.

La entrada a la jornada será gratuita, aunque será necesario reservar previamente el ticket de acceso al parque para poder participar en las actividades y talleres programados, según ha informado la BBK en un comunicado.

La iniciativa está diseñada para acercar a las familias experiencias relacionadas con la gastronomía, el autocuidado y el deporte desde una "perspectiva participativa y educativa", según han destacado.

Por ello, a lo largo del día, el parque, ubicado en la localidad vizcaína de Busturia, reunirá talleres, actividades experienciales, propuestas gastronómicas y encuentros con deportistas vascos de referencia, en un programa pensado para "disfrutar, aprender y compartir en familia", han subrayado.

La programación arrancará con un taller de arreglo de bicicletas de la mano de BASATI, en el que las personas participantes podrán aprender a mantener sus bicicletas en buen estado y realizar pequeñas reparaciones de la mano de especialistas, fomentando así la movilidad sostenible y la autonomía en el cuidado de este medio de transporte.

JUEGO Y APRENDIZAJE

Por su parte, Zihara Arrasate, experta en la creación y dinamización de experiencias participativas orientadas al bienestar y la conexión entre personas, guiará una propuesta basada en el movimiento, el juego y el aprendizaje compartido.

En este caso, la actividad busca promover la "participación activa, reforzar los lazos familiares y generar experiencias transformadoras" que perduren en el tiempo, han indicado.

La gastronomía también tendrá un papel protagonista en esta jornada con GastroTeams, una experiencia culinaria participativa en la que el público podrá descubrir y aprender diferentes recetas de nuestra gastronomía a través del juego y la colaboración, acompañados por profesionales del ámbito gastronómico como Zigor Iturrieta y Ekaitz Apraiz.

La jornada concluirá con una charla protagonizada por un deportista de élite de Euskadi, como Higinio Rivero, que compartirá experiencias y reflexiones sobre la importancia del esfuerzo, la disciplina, la resiliencia y el compromiso, valores fundamentales tanto en el deporte como en la vida cotidiana.

La entidad ha subrayado que septiembre continúa siendo un mes con propuestas interesantes en BBK Klima Abentura, que mantiene una programación pensada para disfrutar en familia, "compartir tiempo de calidad" y participar en actividades vinculadas a la cultura, el ocio y los valores que promueven "una vida más saludable y sostenible".

En esa medida, BBK Klima Abentura ha animado a familias, jóvenes y personas de todas las edades a sumarse a esta jornada, participando en el taller de reparación de bicicletas, descubriendo nuevas herramientas de bienestar a través de la actividad de autocuidado y viviendo la experiencia GastroTeams, "una de las propuestas más participativas y atractivas del programa".