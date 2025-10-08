BBK Klima proyectará el sábado la película de animación 'Robot salvaje'

Se celebrará también el Reto BBK Mendi Martxak, en colaboración con Lurgaia Fundazioa, dedicada a la sensibilización medioambiental

BILBAO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

BBK Klima se convertirá este próximo sábado, a las 19.30 horas, en escenario de una nueva cita cultural con la proyección de la película de animación 'Robot salvaje'. Esta iniciativa se enmarca dentro del programa 'Udazkeneko Zinema', una propuesta que acerca el cine a toda la ciudadanía en un entorno "único y comprometido con la sostenibilidad", según ha informado BBK.

'Robot salvaje' es una historia "emocionante y visualmente impactante, que combina aventura, ternura y reflexión sobre la relación entre la tecnología y la naturaleza". La película es apta para todos los públicos, pero está especialmente recomendada para los más pequeños, ya que invita a reflexionar sobre valores como la amistad, el respeto al medio ambiente y la convivencia. Las entradas están disponibles a través de la web oficial sarrerak.bbk.eus (2 euros).

Tras el éxito de la pasada edición, el próximo sábado, 11 de octubre, se celebrará también el Reto BBK Mendi Martxak, una jornada organizada por Fundación Bancaria BBK en colaboración con Lurgaia Fundazioa, fundación dedicada a la sensibilización medioambiental y la restauración de bosques autóctonos.

Esta actividad se centrará en la plantación de 300 árboles y arbustos de especies autóctonas en terrenos gestionados por la Fundación Lurgaia en el valle del río Mape o Amunategi, ofreciendo a los participantes la oportunidad de implicarse directamente en la recuperación forestal de la zona.

A la tarde (15.00 horas) se llevará a cabo en las instalaciones de BBK Klima un showcooking agroecológico a cargo de Ortutik Ahora Catering, donde se enseñará a preparar recetas creativas con productos de la huerta local, evitando el desperdicio alimentario.

De 16.30 a 18.30 horas se ofrecerán cinco actividades paralelas en distintos puntos del espacio, con dinámicas rotativas para que todos los participantes puedan participar.