BBVA espera crecer más que sus competidores y liderar la era de la IA pese a un entorno geopolítico "incierto"

El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, en Bilbao, con motivo de la Junta de Accionistas del banco- H.BILBAO/EUROPA PRESS

Torres afronta el contexto "con confianza" gracias a la innovación, diversificación geográfica y combinación de crecimiento y rentabilidad

BILBAO/MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, ha afirmado que, pese al actual entorno "incierto", marcado por "tensiones comerciales y conflictos bélicos", pero también por "grandes oportunidades", el banco afronta "con confianza" este contexto, y espera este año seguir creciendo por encima de sus competidores y seguir liderando "de nuevo" la era de la inteligencia artificial (IA).

Torres Vila ha realizado estas manifestaciones en Bilbao, con motivo de la celebración de la Junta General de Accionistas del banco en el Palacio Euskalduna de la capital vizcaína.

En su balance del pasado ejercicio, el presidente de la entidad financiera ha subrayado que 2025 ha sido un año "excelente" para BBVA, en el que han alcanzado "un beneficio récord" de más de 10.500 millones de euros y, según ha destacado, son de nuevo "líderes en Europa en crecimiento y rentabilidad".

Torres ha añadido que, gracias a esos resultados, el banco "acelera" la remuneración a sus accionistas. "Por un lado, destinamos la mitad del beneficio, 5.200 millones, al mayor dividendo de nuestra historia -de 92 céntimos por acción-, un 31% más que el año anterior y, por otro, avanzamos en la ejecución del programa de recompra de acciones por importe de 4.000 millones", ha agregado.

El presidente del BBVA ha asegurado que, de cara a 2026, el banco espera seguir "creciendo por encima" de sus competidores y aumentar la rentabilidad a niveles en torno al 20%.

Todo ello, según ha apuntado Torres Vila, en "un entorno cambiante e incierto marcado por tensiones comerciales y conflictos bélicos", aunque también habrá "grandes oportunidades", como la inteligencia artificial o la transición energética, que serán "los grandes motores de la economía en los próximos años".

Torres ha manifestado que en BBVA afrontan este contexto "con confianza", gracias a la diversificación geográfica del banco, "a la combinación única de crecimiento y rentabilidad" y a una estrategia "con un claro foco en la innovación".

El presidente del banco ha resaltado que fueron "pioneros" en la transformación digital "con enorme éxito". "Y, de nuevo, vamos a liderar la era de la inteligencia artificial siempre para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes", ha añadido.

RESILIENCIA MAYOR DE LA PREVISTA

Durante su intervención al inicio de la junta general de accionistas, el presidente de BBVA ha ahondado en los temas que ya había manifestado previamente ante los medios de comunicación.

"Mirando hacia delante, el entorno sigue siendo incierto. La fragmentación geopolítica y los conflictos, la transición energética, y la aceleración tecnológica están redefiniendo la economía global. Pese a la incertidumbre, la economía muestra una notable resiliencia, mayor de la prevista", ha afirmado ante los accionistas presentes en Bilbao.

Torres ha explicado que las previsiones de BBVA Research apuntan a un crecimiento del 2,4% en España, del 1,8% en México, del 4% en Turquía y del 3% en los países de América del Sur. Ha alertado de que "la escalada del conflicto en Irán podría impactar negativamente en estas cifras si se prolonga el cierre del estrecho de Ormuz".

Asimismo, ha profundizado en que la inteligencia artificial "supone una transformación tecnológica de enorme magnitud", con una "velocidad sin precedentes".

"Se está produciendo una transformación estructural, caracterizada por sistemas autónomos, agentes inteligentes capaces de razonar y de ejecutar tareas cada vez más sofisticadas", ha dicho.

Ante estos retos digitales, el presidente de BBVA ha asegurado que se está integrando la IA en todas las áreas del banco (asesoramiento, gestión de riesgos, procesos o desarrollo de 'software').

"BBVA está en su mejor momento. Y sobre todo, está mejor preparado que nunca para el futuro", ha recalcado. "A pesar de los profundos cambios y del contexto de incertidumbre, afrontamos el futuro con plena confianza en que seguiremos acompañando a nuestros clientes en su voluntad de llegar más lejos, creando valor para nuestros accionistas, y teniendo impacto positivo en las sociedades en las que operamos", ha concluido el presidente.