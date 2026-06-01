El BEI concede una financiación de 500 millones para modernizar y ampliar infraestructuras sanitarias en Euskadi

Imanol Pradales y Nadia Calviño asisten a la firma de un acuerdo de financiación para infraestructuras sanitarias de Euskadi, en el hospital de Basurto de Bilbao, - EUROPA PRESS

BILBAO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Euskadi contará con una financiación de hasta 500 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para la modernización y ampliación de infraestructuras sanitarias. El Gobierno Vasco y BEI han sucrito este lunes el primer tramo de este préstamo, por valor de 250 millones.

La firma de este acuerdo 'Euskadi Health Care programme' se ha llevado a cabo este lunes en el hospital de Basurto en Bilbao, con la presencia de la presidenta del BEI, Nadia Calviño, y el lehendakari, Imanol Pradales, junto a la directora del Departamento de Financiación Corporativa para la Unión Europea del BEI, Pilar Solano, y el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou.

Las actuaciones financiadas con este préstamo se desarrollarán en el marco del Programa de Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios 2025-2032 del Gobierno Vasco, una iniciativa dotada con 1.600 millones de euros que contempla 74 actuaciones (62 específicas y 12 transversales) destinadas a fortalecer el sistema sanitario.

El acuerdo suscrito con el Banco Europeo de Inversiones permitirá acceder a financiación en condiciones favorables y acelerar la ejecución de inversiones consideradas estratégicas.

En palabras del lehendakari, Gobierno Vasco y Banco Europeo de Inversiones unen "caminos con un objetivo compartido: dotar a las vascas y a los vascos de las mejores infraestructuras y equipamientos sanitarios".

Pradales, que ha valorado al BEI como una institución "clave" en el impulso de los objetivos europeos, ha incidido en que el acuerdo de financiación para la sanidad vasca "se materializa porque Europa cree en Euskadi y Euskadi cree en Europa". "No hablamos solo de una relación institucional. Es una alianza basada en valores compartidos, en una misma manera de entender el progreso, la democracia y el bienestar de las personas", ha señalado.

En palabras del presidente vasco, con la firma del acuerdo se da "un paso fundamental para mejorar la calidad asistencial, reforzar la accesibilidad, y avanzar hacia unas infraestructuras más sostenibles y tecnológicamente renovadas, garantizando la eficiencia energética, así como un equipamiento médico de última generación".

Según ha indicado, la inversión de 1.600 millones prevista hasta 2032, de los que el BEI aportará 500, supondrá "un salto cualitativo en la transformación de Osakidetza" y llegará no solo a los hospitales de referencia, sino "a toda la geografía vasca".

"Porque el acceso a servicios públicos de calidad no puede depender del lugar en el que una persona viva y porque la igualdad de oportunidades se construye garantizando equilibrio territorial, cercanía y cohesión social", ha precisado, subrayando que "la Atención Primaria, la puerta de entrada al sistema, adquiere especial importancia" con la construcción de nuevos centros de salud y la ampliación de otros ya existentes.

Entre las actuaciones que se incluyen en el programa, seis superan los 40 millones de euros: la Unidad de Protonterapia en Donostia, las Consultas Externas en el Hospital de Basurto --una obra que irá acompañada con la inversión en la nueva facultad de Medicina--, el Bloque Quirúrgico del Hospital de Zumarraga, el nuevo hospital en Tolosa, las Consultas Externas en Galdakao-Usansolo, y la ampliación de la Fase II de Txagorritxu.

Frente a los "recortes" en otros lugares de Europa, Pradales ha apostado por "ganar el futuro desde la inversión y la inversión compartida, en este caso en esta alianza con el BEI".

PROTEGER LA SALUD

En la misma línea, Nadia Calviño ha destacado "el poder de las alianzas estratégicas" como "una capacidad motora que solo puede traer beneficios".

Asimismo, ha incidido en que, en este caso, la inversión se destinará a infraestructuras de salud. "En un momento en el que tenemos que reforzar la inversión en seguridad y defensa, la innovación en el ámbito digital y la inteligencia artificial, no podemos perder de vista que la salud está en el corazón del modo económico y del modo de vida europeo y tenemos que proteger este valor, igual que protegemos la educación", ha apelado.

Calviño ha valorado que las inversiones que se van a acometer en Euskadi van a beneficiar a 2,3 millones de personas usuarias del sistema de salud vasco y también ha destacado que uno de los proyectos está dedicado a la atención especializada en ELA, una enfermedad en la que queda "tanto que avanzar".

La presidenta del BEI ha mencionado, además, el hecho de que se van a reforzar "las sinergias entre un hospital y un centro universitario" en Basurto, "lo cual no puede sino resultar también en algo positivo, que es la innovación, la investigación". En este sentido, ha destacado el "gran potencial de investigación en todo el ámbito biomédico" de Euskadi.

Según ha indicado, "las ciencias de la salud son sin duda uno de los temas en los que Europa puede liderar el mundo y que pueden permitirnos tener una mayor prosperidad y crecimiento económico en el futuro".