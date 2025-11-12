Beitia (Sarenet) defiende la soberanía tecnológica europea y el talento vasco como pilares de competitividad y futuro

El presidente de Sarenet, Roberto Beitia, debate en el tercer panel de la jornada moderado por la directora de negocio de Europa Press, Candelas Martín de Cabiedes, durante la apertura de la jornada ‘Euskadi hacia el futuro’. - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Sarenet, Roberto Beitia, ha defendido la necesidad de fortalecer la soberanía tecnológica europea y de apostar por el talento local como pilares fundamentales para el futuro del sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en Euskadi. En su intervención, ha asegurado que ambos factores resultan imprescindibles para mantener la competitividad industrial y avanzar en la transformación digital que promueve el plan Industria Euskadi 2030.

Así se ha puesto de manifiesto en la mesa redonda 'Conocimiento y transformación digital' que se ha celebrado este miércoles en el marco del encuentro 'Euskadi hacia el futuro' organizado por Europa Press.

En este panel, moderado por la directora general de Negocio de Europa Press, Candelas Martín de Cabiedes, han participado el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias; el responsable de negocio para sector público de AWS en España, Óscar Sanz; la Head of de Regulación, Relaciones Institucionales y Comunicación Externa de DIGI, Mónica Barrera; IBM Quantum, Business Development Executive, Mikel Díez; el presidente de Sarenet, Roberto Beitia; y la head of Digital & IT de Viralgen, María Iglesias.

Beitia ha recordado que Sarenet ha cumplido este año su 30 aniversario y ha destacado la capacidad de la empresa para adaptarse a los profundos cambios que ha experimentado el sector desde su fundación. "Nacimos con internet, aprovechamos su auge y nos hemos ido transformando para ofrecer un servicio más completo", ha señalado, al tiempo que ha reconocido que "mantenerse tres décadas en un entorno con tantos vaivenes no ha sido fácil". Según ha afirmado, la clave ha sido incorporar constantemente nuevas soluciones tecnológicas al servicio de los clientes y convertir esos retos en motores de innovación.

El directivo ha resaltado que la tecnología ha sido tanto un desafío permanente como un incentivo interno para la mejora continua. "En nuestra empresa somos técnicos y eso nos empuja a superarnos, a transformar y adaptar la tecnología para ponerla a disposición del cliente de una forma comprensible y útil", ha explicado. Con una cartera de cerca de 4.000 clientes, principalmente pequeñas y medianas empresas, Sarenet ha desarrollado sobre sus servicios de conectividad diversas capas de valor, vinculadas al comercio electrónico y a las soluciones digitales avanzadas para empresas.

También ha puesto el acento en el papel del equipo humano como elemento decisivo del éxito empresarial. "Somos los mismos cuatro socios que fundamos la compañía hace treinta años, y eso dice mucho del arraigo y compromiso", ha afirmado. Ha apuntado que el sector compite por perfiles técnicos con alta especialización y que la colaboración con universidades, escuelas de ingeniería y centros de formación profesional ha sido esencial para disponer de una amplia cantera. "Tenemos talento de sobra; el reto es saber retenerlo", ha asegurado.

En ese sentido, ha considerado que la mejor estrategia para fidelizar a los profesionales pasa por ofrecerles una carrera atractiva y un entorno laboral "exquisitamente agradable", y ha reconocido que no es una tarea sencilla, pero que resulta indispensable "apostar por las personas y evitar personalismos que puedan entorpecer el trabajo en equipo".

Asimismo, ha valorado el interés natural de los jóvenes por ramas como la programación o la ciberseguridad, un aspecto que, en su opinión, facilita su integración en empresas especializadas como Sarenet.

El presidente de la compañía ha explicado que ese clima de implicación y adaptación ha permitido a Sarenet afrontar nuevos desafíos, como la implantación de un servicio de vigilancia permanente en materia de ciberseguridad, operativo las 24 horas del día y los siete días de la semana. Este refuerzo ha requerido la contratación de nuevo personal y la reorganización de equipos internos.

"EMPRESAS CON MATIZ EUROPEA"

Respecto al contexto europeo, Roberto Beitia ha subrayado la importancia de avanzar hacia una mayor autonomía tecnológica frente a la dependencia de las grandes multinacionales norteamericanas que "dominan ampliamente el sector de las tecnologías de la información".

Ha advertido de que "la privacidad europea solo la garantizan las empresas con matriz europea" y ha considerado fundamental que tanto las instituciones como las empresas sean conscientes de las implicaciones legales y estratégicas de esa realidad. "No es fácil confiar tus datos a una entidad sometida a leyes extranjeras más permisivas", ha recalcado.

Finalmente, Beitia ha llamado a fortalecer la cooperación entre empresas tecnológicas europeas a través de proyectos de nube federada y de plataformas conjuntas que permitan crear capacidades propias.

Ha mostrado su optimismo respecto al impulso de esta línea de trabajo, que ha vinculado con la "federación pragmática" defendida por Mario Draghi y reflejada en el plan Industria Euskadi 2030. "La tecnología está disponible; lo difícil, como siempre, será ponernos de acuerdo para avanzar juntos. Crear capacidades tecnológicas es el gran desafío del futuro", ha concluido.