Belén Funes gana el IX Premio Dunia Ayaso de Fundación SGAE por 'Los Tortuga'

SAN SEBASTIÁN 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cineasta Belén Funes (Ripollet, 1984) ha recibido este viernes en el marco del 73 Festival Internacional de Cine de San Sebastián el IX Premio Dunia Ayaso de la Fundación SGAE por su película 'Los Tortuga'. Además, la película 'Mi amiga Eva' de Cesc Gay ha recibido la Mención Especial del Jurado.

Este galardón, concebido como homenaje a la realizadora canaria Dunia Ayaso, fallecida hace once años, está dotado con 5.000 euros y reconoce las películas españolas más comprometidas con la mirada de género.

En la entrega del premio Funes ha señalado que este premio "es muy importante", porque para ella y su coguionista Marçal Cebrián, la "mayor obsesión" al escribir películas es "hacer personajes femeninos interesantes, que no sean intachables, que tengan sus fallos, sus aciertos y sus aristas". "Recibir este reconocimiento es especial para nosotros porque es algo en lo que ponemos mucha energía cuando escribimos", ha sostenido.

El jurado, presidido por Celia Rico Clavellino, ganadora del Premio Dunia Ayaso el año pasado, y compuesto por la cineasta y productora Laura Hojman ('Un hombre libre') y la programadora y crítica Paz Piñar Llamas, ha justificado su elección por "la sensibilidad cruda y honesta" con la que Funes retrata a sus dos mujeres protagonistas. "Dos personajes marcados por la pérdida, la precariedad, la migración y el desarraigo que sin embargo mantienen la capacidad de sostener, de resistir y de amar, aunque no siempre sepan cómo", ha agregado.

En la entrega del galardón, en el Palacio de Congresos Kursaal de la capital guipuzcoana, sede del Zinemaldia, han tomado parte también el director de este certamen, José Luis Rebordinos; el director institucional del Audiovisual de Fundación SGAE, Antonio Hens; de la vicepresidenta del colegio de Audiovisuales de SGAE, Inés París, y de la delegada de Igualdad de SGAE, Silvia Pérez de Pablos.

VIDEO

Con Los Tortuga, Funes revalida el Premio Dunia Ayaso, que ya conquistó por La hija de un ladrón en 2019, convirtiéndose en la primera cineasta que lo obtiene dos veces. "La primera vez me trajo mucha suerte, estoy convencida de que ahora también", ha recordado.

El segundo largometraje de la realizadora catalana narra la historia de una madre y una hija que afrontan el duelo por la muerte de Julián, marido y padre de las protagonistas, y la amenaza de un desahucio. Una cinta que manifiesta el crecimiento abrupto de una niña a mujer a través de la pérdida, pero también la despedida de los privilegios de una vida cotidiana por la precariedad y la falta de seguridad y estabilidad. Juntas lograrán sostenerse.

Este relato de duelo, olvido y pobreza que consiguió tres galardones en el Festival de Málaga (Mejor Dirección, Mejor Guion y Premio Especial del Jurado).

El guion de Los Tortuga surgió del 8º Laboratorio de Escritura de Guion de Cine de la Fundación SGAE, para el que Funes y su coguionista, Marçal Cebrian, fueron seleccionados en 2020. Ambos lo desarrollaron bajo la tutoría del cineasta Montxo Armendáriz a lo largo de seis meses. Además, la Fundación SGAE les otorgó una bolsa económica de 5.500 euros para facilitar su desarrollo.

Precisamente, Funes ha tenido unas palabras de agradecimiento para su dupla: "Quiero compartirlo con Marçal, que es el padre de la criatura, el guionista, el que ha estado implicado en la construcción de estos personajes", ha destacado.

"Quiero agradecerle la sensibilidad que tiene escribiendo y pensando en personajes interpretados por mujeres. Creo que esta reparación histórica no es posible sin la complicidad de los hombres y deben estar en la lucha con nosotras", ha concluido.

La Mención Especial del Jurado para Mi amiga Eva de Cesc Gay responde al retrato de una mujer valiente de 50 años que "decide tomar decisiones difíciles, reinventar el amor y el deseo, sin que el miedo a equivocarse le frene a seguir viviendo", según ha recalcado el jurado.

En esta cinta, el espectador acompaña a Eva durante todo un año en el que cambia por completo de vida. La cinta forma parte de la sección no competitiva Made In Spain en el Festival de San Sebastián, que también apoya la Fundación SGAE.