Belen Gopegui presenta este lunes en Bilbao 'Te siguen', reflexión sobre la vigilancia en era de grandes corporaciones

El acto, con la presencia de la escritora, tendrá lugar en la Biblioteca de Bidebarrieta a las 19.00 horas

BILBAO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La escritora Belén Gopegui Durán (Madrid, 1963) presenta este lunes en la Biblioteca Bidebarrieta de Bilbao su nueva novela, 'Te siguen' (Random House), donde la autora reflexiona sobre el control y la vigilancia de la intimidad en la era de las grandes corporaciones.

La trama de su nueva novela gira en torno a León, quien trabaja para una pequeña empresa interesada en acceder a los rincones de la vida íntima y social que aún escapan a la cultura de la vigilancia.

En lugar de limitarse a procesar cantidades ingentes de datos, decide fijar la mirada en dos únicos sujetos, Casilda y Jonás, ambos en la treintena. Mientras tanto, la competencia le observa y la directiva de una empresa mayor que la de León, ha recibido el encargo de, a su vez, espiarle a él.

Sin embargo, ambos también son observados por un grupo de estudio de una corporación aún más grande, capaz de mover muchos hilos en un escenario donde, explican desde la editorial, "no se entiende por completo lo que pasa, pero algunos tienen un poder y un control sobre los otros que no están dispuestos a perder", dentro de "un juego de espías y de espiados donde nada ni nadie está a salvo de la vigilancia".

APROPIACIÓN DE DATOS SIN PERMISO

En cuanto al detonante de su nueva obra, Gopegui asegura que le interesa este fenómeno "desde que las corporaciones y otras instituciones empezaron a apropiarse de los datos sin pedir permiso y sin explicar qué iban a hacer con aquello que no era suyo".

No cree la autora que el algoritmo dominado por las grandes corporaciones sea una especie de 'Gran Hermano' agigantado, puesto que rechaza la existencia de una "identidad vigilante con unos objetivos comunes".

"Hay objetivos diferentes de distintas corporaciones y gobiernos y hay unas características tecnológicas que les hacen no poder prever bien lo que imaginan; la velocidad promueve la chapuza, y la distancia entre el objetivo y su realización fomenta la indiferencia ante las numerosas consecuencias imprevistas", comentó la escritora, en declaraciones a Europa Press durante la promoción en Madrid de la novela.

Preguntada en este punto por si ese algoritmo es más poderoso, al alimentarse, precisamente, de datos que muchas veces le proporcionan los propios ciudadanos, la escritora entiende que eso depende de "qué entendamos por poder".

"¿A cuántas personas y de qué manera querían matar quienes tomaron la decisión de lanzar la bomba atómica? Seguramente, su intención no era matar a doscientas diez mil personas inocentes con nombres y apellidos, ni tampoco causar las enfermedades que luego se produjeron, porque eran incapaces de imaginarlo. Eso no es exactamente tener poder, si entendemos por poder la capacidad de hacer lo que quieres y no algo que ni siquiera consigues representarte", expone.

Belén Gopegui concibe 'Te siguen' como "una manera de contar la historia de varios personajes que viven en un mundo muy parecido al nuestro" y que "se buscan, se aman, obedecen órdenes, se dejan llevar y, a veces, sus voluntades no son abatidas porque pronuncian un no".

La autora, cuya novela contiene una nota en la que prohíbe el uso del material para la IA, advierte, a la hora de valorar la tecnología, que la palabra, a secas, es "equívoca" puesto que, en su opinión, "un bolígrafo es una tecnología, y también un libro".

Desde su punto de vista, la capa básica de la vida digital cotidiana actual se ha construido "vulnerando los derechos de todas las personas que nos vemos obligadas a usarla cuando se imponen formas de comunicación y relaciones administrativas que solo pueden usar esa capa", apunta.

El acto tendrá lugar en el Salón de Actos de la biblioteca del Casco Viejo bilbaíno a partir de las 19.00 horas, cuenta con la colaboración de BBK y es de entrada libre hasta completar aforo.