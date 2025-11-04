Bendodo (PP) afirma que él estaría más preocupado por si el ministro Torres va a ser imputado que por que lo sea Mazón

BILBAO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de coordinación autonómica y local y análisis electoral del PP, Elías Bendodo, ha afirmado que él estaría "más preocupado" por si el ministro de Política territorial y Memoria democrática, Ángel Víctor Torres, vaya a ser imputado que por que lo pueda ser el hasta ahora presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. Además, ha acusado al ministro de "mentir descaradamente" cuando dijo que solo conocía a Koldo de "oídas", cuando había "colegueado" con la trama corrupta, y le ha pedido que dimita porque "no tiene escapatoria".

Bendodo ha respondido, de esta forma, en un acto en Bilbao, a las preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de que Mazón pueda ser imputado en el caso por la gestión de la Dana de Valencia en la que fallecieron 229 personas.

El dirigente del PP nacional se ha centrado en pedir la dimisión de Torres tras conocerse el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitido a la Audiencia Nacional en el que incluye mensajes entre el expresidente de Canarias y actual ministro con Koldo García.

"COLEGUEAR" CON LA TRAMA

Tras asegurar que Ángel Víctor Torres "mintió descaradamente" al afirmar que no conocía a Koldo cuando había "colegueado" con la trama corrupta, ha considerado que "no tiene escapatoria" y debe dimitir "mejor esta mañana que esta tarde".

Elías Bendodo ha presentado este martes en Bilbao la campaña de su partido contra la tasa de basuras, junto al presidente del Partido Popular del País Vasco, Javier De Andrés, y la secretaria general del PP vasco y portavoz popular en el ayuntamiento de la capital vizcaína, Esther Martínez.

(Habrá ampliación)