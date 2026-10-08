Bengoetxea considera un "honor y una responsabilidad" ser candidata del PNV a diputada general de Bizkaia

Archivo - La vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, en Bilbao. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha afirmado que es un "honor y una responsabilidad" ser la candidata a diputada general de Bizkaia propuesta por el Bizkai Buru Batzar del PNV a las bases de la formación, en sustitución de Elixabete Etxanobe.

En declaraciones a Radio Euskadi, Bengoetxea ha manifestado que para cualquier persona afiliada al Partido Nacionalista Vasco es "un honor y una responsabilidad también recibir una propuesta de estas características para asumir un reto" como el que se le plantea.

"Yo lo recibo con muchísimo agradecimiento al Bizkai Buru Batzar por haber confiado en mí y ahora lo que toca es respetar el proceso interno", ha añadido.