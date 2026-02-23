Bengoetxea (EHU) dice que "Vox ha encontrado un campus vacío pero no paralizado" y las medidas adoptadas son "eficaces"

Vista del campus de la EHU en Vitoria. - Iñaki Berasaluce - Europa Press

VITORIA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad del País Vasco (EHU), Joxerramon Bengoetxea, ha destacado que "Vox se ha encontrado un campus vacío pero no paralizado", de manera que las medidas adoptadas ante el acto que había convocado "han sido eficaces". Asimismo, ha considerado que "también ha funcionado como cordón sanitario a los mensajes totalitaristas contrarios a los valores de la universidad".

En declaraciones a los medios en el campus de Vitoria, Bengoetxea se ha pronunciado de este modo tras el acto convocado este lunes junto a la universidad en Álava por Vox, contra el que se había organizado también una concentración de protesta, y que llevó a la EHU a suspender sus clases presenciales, además de cerrar los accesos al campus.

El rector ha valorado que "la docencia se está desempeñando en el campus con total normalidad en la modalidad online, sin que se haya producido ninguna incidencia". El campus "está funcionando en la modalidad online con la docencia asegurada", ha asegurado, sin que se haya producido incidencias reseñables.

Bengoetxea ha afirmado que las "medidas preventivas" para "garantizar la seguridad de la comunidad universitaria" que ha adoptado el Rectorado han sido "adecuadas y eficaces" y, en este sentido, ha apuntado que "no ha habido ningún incidente".

"Vox se ha encontrado un campus vacío, pero no paralizado", ha manifestado el rector de la universidad vasca, que se ha mostrado convencido de que "también ha funcionado como cordón sanitario a los mensajes totalitaristas contrarios a los valores de la universidad".