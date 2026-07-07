Benjamín Prado presenta este miércoles en Bilbao su libro de memorias donde repasa su trayectoria vital y literaria

Benjamín Prado - JUAN TOMÁS

BILBAO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El poeta, escritor y letrista Benjamín Prado (Madrid, 1961) presenta este miércoles en Bilbao "Qué estoy haciendo aquí" (Alfaguara) un libro de memorias donde repasa, a través de recuerdos, reflexiones y anécdotas, cuatro décadas de trayectoria vital y literaria.

La presentación se llevará a cabo en Fnac Bilbao a partir de las 19.00 horas, con entrada libre, y el autor madrileño estará acompañado en el acto por el autor bilbaíno Galder Reguera, con quien conversará acerca de su última obra.

En "Qué estoy haciendo aquí", Prado, quien ha revelado recientemente que está aquejado de una enfermedad neurológica degenerativa que prefiere no detallar, se detiene en repasar sus recuerdos y anécdotas en un volumen estructurado en bloques titulados "El poeta", "El novelista", "El periodista", "El letrista" o "El dramaturgo".

Tal y como han señalado desde Alfaguara, "la pasión por la lengua en todas sus dimensiones atraviesa este libro, habitado también por algunos grandes nombres con los que el autor se ha cruzado a lo largo de su vida y a los que, en muchos casos, tuvo la suerte de poder llamar amigos", en un listado que incluye, entre otros, a Almudena Grandes, Juan Marsé, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Rafael Alberti, Octavio Paz, Ana María Matute, Jaime Gil de Biedma, el editor Chus Visor, Mario Vargas Llosa, Ángel González, Luis García Montero o Javier Marías.

Prado también se detiene a reflexionar sobre sus admirados Bob Dylan, a quien estrechó fugazmente la mano, Leonard Cohen, Paul Auster o Patti Smith, con quienes, tal y como confiesa, "ha tenido encuentros más fugaces pero no menos reveladores".

El escritor y poeta repasa su trayectoria artística, "desde la llamada temprana de la vocación", pasando por su primer e "inesperado encuentro" con Rafael Alberti en un bar, episodio que "marcó su vida", para detenerse en los días en que colaboró con Joaquín Sabina para escribir las letras de las canciones de la última etapa discográfica del cantante.

BIOGRAFÍA Y OBRA LITERARIA

Benjamín Prado (Madrid, 1961) ha publicado las novelas "Raro" (1995), "Nunca le des la mano a un pistolero zurdo" (1996), "Dónde crees que vas y quién te crees que eres" (1996), "Alguien se acerca" (1998), "No sólo el fuego" (1999) y "La nieve está vacía" (2000).

A estas hay que sumar la serie adscrita al género negro protagonizada por Juan Urbano, mezcla de investigador, profesor y escritor, compuesta hasta ahora por "Mala gente que camina" (2006), "Operación Gladio" (2011), "Ajuste de cuentas" (2013), "Los treinta apellidos" (2018), "Todo lo carga el diablo" (2020), "Los dos reyes" (2022) y "El anillo del general" (2024).

Es también autor de los libros de relatos "Jamás saldré vivo de este mundo" (2003) y "Qué escondes en la mano" (2013), y de los ensayos "Siete maneras de decir manzana" (2000), "Los nombres de Antígona" (2001), "A la sombra del ángel" (2002) y "Romper una canción" (2010).

Su obra poética está compuesta por los libros "Un caso sencillo" (1986), "El corazón azul del alumbrado" (1990), "Asuntos personales" (1991), "Cobijo contra la tormenta" (1995), "Todos nosotros" (1998), "Iceberg" (2002), "Marea humana" (2006), "Ya no es tarde" (2014), "Paradero desconocido" (2023) y "La edad de los fantasmas" (2025).

Ha escrito también los libros de aforismos "Pura lógica" (2012), "Doble fondo" (2014) y "Más que palabras" (2015), y junto al músico Joaquín Sabina el tomo "Incluso la verdad"(2017).