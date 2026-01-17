Berango abre el lunes el plazo para votar tres de los seis proyectos para los presupuestos participativos de 2026

BILBAO 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Berango abrirá este lunes la fase 2 de sus presupuestos participativos para este año en la que los vecinos del municipio podrán votar una única vez por tres de los seis proyectos finalistas seleccionados por un equipo municipal.

El consistorio ha recordado en un comunicado que el plazo para la votación finaliza el día 1 de febrero. Las propuestas seleccionadas, de entre las 763 recibidas, se han priorizado tras "un análisis de la conveniencia y viabilidad, tanto técnica como económica". A este fin se destinará una partida de 150.000 euros.

Los proyectos son un nuevo parque infantil en Otxabene (95.000 euros); la creación de un mapa de refugios climáticos, con sistemas de agua nebulizada en marquesinas y juegos infantiles, zonas protegidas e identificación de lugares seguros (46.700 euros); una zona de 'skill park' (48.500 euros); la recuperación de jardines y zonas verdes de Otxabene (46.000 euros); instalación de un baño público en Moreaga (67.000 euros); y la proyección de dos películas en cine de verano (12.000 euros).

El resto de propuestas vecinales se irán realizando en función de las posibilidades también a lo largo del año, ha indicado el Ayuntamiento, que ha recordado que el pasado año acometió prácticamente el total de las propuestas presentadas que eran viables y no accedieron a la fase final.

Para participar, las personas interesadas tienen que tener 16 años o más y estar empadronadas en el municipio. En cuanto a las vías de participación, se podrá hacer presencialmente en los buzones ubicados en distintos puntos de la localidad o en las carpas informativas (jueves 22 en Sabino Arana y viernes 23 en Axgane por la mañana y Lantzarte por la tarde).

Para votar de manera telemática, se podrá enviar el formulario recibido en el domicilio, disponible también en las aulas de cultura y en el Ayuntamiento, a partaidetza@berango.org, rellenar el formulario en la web municipal (berango.org) o mediante el código QR que aparece en el folleto informativo.

Por otra parte, se destinarán 10.000 euros para acometer distinas acciones de las sesiones participativas durante las colonias infantiles de verano. Se pretenden realizar los siguientes proyectos: Instalación de una red de voleibol, mesas de ping-pong, mejoras en el Kirolgune y la organización de talleres de artes marciales; colocación de papeleras en el parque del Maestro, una barandilla en la rotonda del ayuntamiento y bancos en la calle Jesús María Leizaola; repintado de los pasos de peatones que se encuentren desgastados; creación y señalización de nuevas rutas urbanas y de montaña; y proyección de películas más novedosas en el Antzoki, tanto en euskera como en castellano.