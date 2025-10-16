Bermeo declara día de luto por la muerte del niño de 5 años que cayó desde la ventana de un quinto piso

Lazo negro colocado en el Ayuntamiento como símbolo de duelo en la jornada de luto declarada por la muerte de un niño de cinco años que cayó desde una ventana - AYUNTAMIENTO DE BERMEO

BILBAO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bermeo ha declarado este jueves día de luto por el fallecimiento este pasado miércoles de un niño de cinco años que cayó por la ventana desde un quinto piso, y ha colocado un lazo negro de la casa consistorial.

El Consistorio de la localidad vizcaína ha hecho pública una declaración en la que los tres grupos que lo conforman, EH Bildu, Guzan y PNV, expresan su "profundo pesar y tristeza". "En estos momentos tan difíciles, trasladamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a la familia, amistades y personas allegadas", destacan.

Ante "la gravedad de lo sucedido y el dolor que ha generado en el pueblo", el Ayuntamiento ha declarado la jornada de este jueves día de luto y ha colocado un lazo negro en la fachada de la casa consistorial, como "símbolo del duelo y la unión de todo el municipio".

"En estos momentos de consternación, consideramos fundamental mantener el respeto y la calma", asegura, para pedir a la ciudadanía y a los medios de comunicación respeto a la intimidad y al espacio de duelo de la familia, "evitando la difusión de rumores o especulaciones y priorizando siempre la dignidad y el sufrimiento de las personas".

El Ayuntamiento de Bermeo reafirma su "compromiso con los valores de la solidaridad, la convivencia y el respeto, y hace un llamamiento al conjunto de la ciudadanía para responder con serenidad, responsabilidad y empatía ante este doloroso suceso".