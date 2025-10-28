Bermeo Tuna impulsa la creación de una mesa de formación e innovación del sector atunero de Bizkaia

Sesión constitutiva de la mesa de formación e innovación del sector atunero de Bizkaia - DIPUTACIÓN DE BIZKAIA

BILBAO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bermeo Tuna World Capital (Bermeo Tuna) ha impulsado la creación de una Mesa de Formación a Innovación del Sector Atunero de Bizkaia para analizar las tendencias del sector, diagnosticar los retos a medio y largo plazo y definir las líneas de acción prioritarias para fortalecer la competitividad y la sostenibilidad del ecosistema atunero vasco, que tiene "su nodo principal" en Bermeo, han explicado desde la Diputación de Bizkaia.

La mesa se ha puesto en marcha como un espacio de trabajo colaborativo entre representantes de las administraciones públicas competentes en pesca, promoción económica y formación (Gobierno Vasco y Diputación Foral de Bizkaia), el sector extractivo de aguas internacionales y la Escuela Náutica de Bermeo.

Su sesión constitutiva lugar el pasado día 23 de octubre y sirvió, según ha destacado la Diputación, para "constatar la voluntad compartida de todos los agentes implicados de mejorar la formación marítimo-pesquera del sector atunero congelador, afrontar el relevo generacional y reforzar la innovación y la reputación del sector, bajo la coordinación de Bermeo Tuna como agente vertebrador".

La Mesa nace como un foro de trabajo estable, que agrupa a una quincena de agentes representativos de la cadena de valor del atún, incluidos administraciones, empresas armadoras y centros de formación.

El proceso continuará con dos nuevas sesiones de trabajo en los próximos meses, en las que se concretarán los retos estratégicos, las prioridades de acción y el modelo de gobernanza de la mesa, con la vista puesta en reforzar el liderazgo del sector atunero vasco y su aportación a la sostenibilidad global.

Bermeo Tuna World Capital ejercerá el papel de coordinador y punto de encuentro institucional, canalizando las conclusiones y propuestas de la mesa hacia las instancias competentes en materia educativa, formativa y pesquera.