Bernardo Atxaga, Joseba Sarrionandia y Maite Larburu participarán el viernes en la charla musical 'Arestiren etxekoak'

SAN SEBASTIÁN 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los escritores Bernardo Atxaga y Joseba Sarrionandia y la violinista Maite Larburu participarán este próximo viernes en la charla musical 'Arestiren etxekoak', organizada por el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa, coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte de Gabriel Aresti. La cita tendrá lugar a las 19.30 horas en el salón de actos del Convento Santa Teresa de San Sebastián.

La diputada de Cultura, Goizane Álvarez, ha destacado que "Aresti reunirá a Atxaga y Sarrionandia. Tomando como punto de partida el testimonio poético de Aresti, los dos se volverán a reunir en el escenario, ante el público, para recordar con la ayuda de Maite Larburu que la poesía de Aresti está muy viva". "Así, las palabras de los poemas de Aresti serán reivindicadas y renovadas a través de las canciones", ha añadido.

Según ha adelantado Atxaga, leerá dos cartas de Aresti, en las que expresará su "interior: cuándo y por qué se escribieron y cómo esa relación dirigió su trayectoria". También comentará el poema 'Q' ('Profeta bati') de 'Harri eta Herri', "un texto único" que, a juicio del escritor, "debería leerse al menos una vez al año en todos los rincones de Euskal Herria".

Desde la Diputación de Gipuzkoa han recordado que el libro 'Harri eta Herri' de Aresti fue publicado en 1964, por lo que en 2024 se cumplieron 60 años de la publicación de esta obra, que "sigue siendo la base y referente de la literatura vasca moderna".

Atxaga considera que este libro es "el punto de partida de la literatura vasca moderna", y que Aresti ofreció a la literatura vasca "un modelo para sobrevivir". "Si no hubiera venido este hombre, nuestro Aresti, no habría habido futuro", ha afirmado.

Por su parte, Sarrionandia "ha renovado el mensaje" de Aresti, que decía que "deberíamos encontrar el lugar para vivir en la ciudad y en la modernidad" y "desde el poder transformador de la música y el canto", Maite Larburu dialogará con ambos escritores a través de las canciones preparadas para la ocasión, han apuntado.