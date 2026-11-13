Bidegi inicia una campaña para renovar los 60.000 dispositivos Abiatu que caducan el próximo año

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SAN SEBASTIÁN 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bidegi ha iniciado una campaña para renovar los 60.000 dispositivos Abiatu para el pago en autopistas que caducarán en 2027. Los usuarios guipuzcoanos podrán sustituirlo de forma gratuita sin dejar de beneficiarse de los servicios.

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha recordado, en un comunicado, que el próximo año el dispositivo Abiatu 2.0 cumplirá siete años desde que Bidegi lo pusiera a disposición de los usuarios guipuzcoanos en 2020.

Actualmente, 152.000 usuarios utilizan este sistema que les permite circular por las diferentes autopistas de Gipuzkoa y Euskadi, beneficiándose de un sistema de descuentos, además de en las vías de pago de España, Francia, Portugal e Italia, así como en aparcamientos de todos estos países que admiten el pago a través de Vía-T.

Los primeros dispositivos enviados a los usuarios están alcanzando el final de su vida útil, por lo que ha llegado el momento de proceder a su renovación. Así, Bidegi ha lanzado una campaña informativa dirigida a impulsar esa renovación de forma escalonada.

En ese sentido, ha realizado una primera comunicación a aproximadamente 5.000 usuarios para alertarles de la proximidad de la caducidad del dispositivo que actualmente tienen colocado en su vehículo y recomendarles que renueven el mismo con el objetivo de evitar problemas de funcionamiento derivados del agotamiento de la batería interna.

En la misma comunicación se informa de que el trámite de renovación es gratuito, salvo para quienes teniendo el dispositivo Abiatu 2.0 deseen adquirir el dispositivo especial que permite también el tránsito por las autopistas de Italia, cuyo precio es de 4 euros.

Asimismo, Bidegi anima a realizar la renovación sin dejarlo para el último momento, puesto que el plazo de entrega del nuevo dispositivo puede alargarse durante varias semanas, lo que podría provocar que el dispositivo no llegara antes de la fecha de caducidad y, por lo tanto, que el antiguo dejara de funcionar.

Del mismo modo, la misiva incluye un enlace a través del cual se puede realizar el trámite de forma telemática, para que quienes lo deseen puedan realizarlo cómodamente desde casa. Bidegi prevé renovar los primeros 25.000 dispositivos entre enero y marzo de 2027.

Una vez realizada la solicitud, las personas usuarias podrán seguir usando con total normalidad el dispositivo Abiatu antiguo hasta la llegada del nuevo. En ese momento, deberán proceder a su sustitución y deberán devolver el dispositivo antiguo.

Para ello, recibirán en su domicilio o en la oficina de correos, y en caso de haberlo señalado expresamente así en las Oficinas de Atención al Cliente de Aritzeta o Bergara, un sobre con instrucciones para poder completar la devolución.