El bidegorri de la Avenida Gasteiz evita cada día la circulación de 2.000 coches y la emisión de 400 kilos de CO2

Entre el 1 de enero y el 11 de noviembre de 2025, los dos sensores ubicados en esta calle han registrado 873.542 desplazamientos en bicicleta o patinete - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El bidegorri de Avenida Gasteiz evita cada día la circulación de 2.000 coches y la emisión de más de 400 kilos de CO2 a la atmósfera, según los datos recogidos por los dispositivos instalados a la altura del Palacio Europa, que sitúan a este eje como la infraestructura ciclista más utilizada de Vitoria-Gasteiz.

Entre el 1 de enero y el 11 de noviembre de 2025, los dos sensores ubicados en esta calle han registrado 873.542 desplazamientos en bicicleta o patinete, lo que supone una media de casi 3.000 usos diarios.

El dispositivo situado junto al tranvía ha alcanzado los 530.070 tránsitos y el ubicado en la acera del arroyo, 343.472, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Según los cálculos técnicos, estos desplazamientos equivalen a evitar la circulación de unos 2.000 coches al día en este tramo de la ciudad. Considerando un recorrido medio de un kilómetro y que alrededor del 20% de los trayectos se realizan en bicicletas eléctricas, el ahorro supera los 426 kilos de CO2 diarios, lo que se traduce en más de 156 toneladas de CO2 evitadas al año.

La concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal, ha destacado la relevancia de estos datos para medir el avance de la movilidad sostenible en la ciudad. "La Avenida Gasteiz es hoy un referente en la movilidad activa de Vitoria-Gasteiz; 3.000 desplazamientos diarios significan menos coches, menos contaminación, menos ruido y más salud", ha añadido.

La comparación con el resto de dispositivos de recuento de la ciudad confirma el liderazgo de Avenida Gasteiz, aunque puntos como Juan de Garay, Florida-Jacinto Benavente o Micaela Portilla superan el millar de usos diarios.