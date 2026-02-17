Los bilbaínos dan una nota de 5,58 sobre 10 a la percepción global de la seguridad ciudadana y un 5,24 a la nocturna

Patrullas de la Policía Municipal de Bilbao - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los bilbaínos dan una nota de 5,58 sobre 10 a la percepción global de la seguridad ciudadana, puntuación que baja a 5,24 puntos cuando se trata de la percepción nocturna, según las conclusiones del Estudio de Percepción de Seguridad y Victimización correspondiente al año 2025 dado a conocer este martes por el Ayuntamiento de Bilbao.

El estudio, elaborado por IKerfel, se ha realizado a partir de 8.580 entrevistas telefónicas a personas mayores de 16 años residentes en todos los distritos de la ciudad. El trabajo de campo se ha desarrollado entre los meses de marzo y diciembre de 2025.

Según ha recordado el consistorio, la realización de este informe responde a uno de los compromisos adquiridos en el seno del primer Pacto por la Seguridad en Bilbao, que fue suscrito por todos los partidos políticos con representación en el Consistorio en marzo de 2018, siendo una medida consolidada en la extensión del pacto firmada en julio de 2024.

Este estudio tiene como objetivo otorgar a la ciudadanía "un papel central en el diseño y evaluación de las políticas públicas de Seguridad Ciudadana, desde una concepción integral basada en la prevención, la convivencia, la transparencia y la firmeza frente a cualquier conducta ilícita", según ha destacado el ayuntamiento.

Los resultados de 2025 muestran que la percepción global de la seguridad ciudadana en Bilbao se sitúa en 5,58 puntos sobre diez, un valor "ligeramente inferior" al del año anterior, aunque, la nota mejora si se pregunta por la percepción en un entorno más cercano, como el barrio, parámetro en el que las personas encuestadas otorgan una nota del 5,70.

No obstante, el análisis detallado de los distintos indicadores evidencia "una evolución positiva en aspectos estructurales y pormenorizados", ha precisado el consistorio.

En lo relativo a la percepción comparada de la delincuencia, el 79,9% de las personas encuestadas considera que en Bilbao existe menos o el mismo nivel de delincuencia que en otras ciudades, un dato que mejora el registrado en 2024 (77,7%) y refuerza la percepción relativa de la Villa como una ciudad segura en su contexto urbano.

La percepción de seguridad nocturna en Bilbao se sitúa en 5,24 puntos, mientras que la percepción de la seguridad nocturna en el barrio alcanza los 5,70 puntos, mostrando nuevamente una valoración más positiva del entorno cercano.

Por distritos, las puntuaciones se mantienen en valores similares, con ligeras variaciones entre zonas. En Deusto dan una nota de 5,83; en Uribarri de 5,79; en Otxarkoaga-Txurdinaga de 5,66; en Begoña de 5,47; en Ibaiondo de 5,48; en Abando de 5,44; en Errekalde de 5,56; y en Basurto-Zorrotza de 5,50.

Cuando se pregunta por las principales demandas de la ciudadanía, "que haya menos delincuencia y más seguridad ciudadana" continúa apareciendo como una de las principales preocupaciones a nivel general.

Sin embargo, esta cuestión pierde peso cuando se traslada al ámbito más personal, en el hogar, ya que pasa de mencionarse por el 46,7% de las personas encuestadas al 22,6% de las ocasiones.

DELITOS MÁS FRECUENTES

En materia de victimización, los datos muestran que los delitos más frecuentes siguen siendo los timos o estafas no presenciales, fundamentalmente a través de medios digitales o llamadas telefónicas. En este sentido, hasta el 53% de los encuestados afirma haber sido víctimas de timos, estafas o intentos.

Por el contrario, la victimización asociada a delitos presenciales continúa siendo minoritaria, con porcentajes muy elevados de población que afirma no haber sufrido hurtos, robos con violencia ni agresiones de carácter sexual.

En este sentido, bajan todos los porcentajes de personas que afirman haber sido víctimas de una acción delictiva, salvo el hurto que aumenta "muy ligeramente", del 9,2% en 2024 a 9,3% en 2025.

Las personas que afirman haber sido víctimas de amenazas o agresiones de naturaleza sexual bajan de 3,2% a 2,5%; los que afirman haber sufrido otro tipo de amenazas o agresiones físicas se reducen de 5,7% a 5,5%; los que han padecido robos con violencia e intimidación disminuyen del 2,7% al 2,5%; y, en cuanto a los daños, roturas o destrozos, bajan del 9,8% al 8,1% las personas que afirman haberlo sufrido.

POLICÍA MUNICIPAL

El estudio refleja asimismo una valoración "positiva y estable" de la Policía Municipal de Bilbao. La valoración de la ciudadanía al trato recibido en su contacto con los agentes es del 7,27, por encima de la del año anterior que era del 7,10. También aumenta la satisfacción de la ciudadanía en cuanto a la gestión de su caso con la Policía Municipal, que pasa del 6,56 en 2024 al 6,84 en 2025.

Además, el 86,5% de los encuestados considera que la eficacia de la Policía Municipal ha mejorado o se mantiene en los últimos años, y aspectos como la cercanía, la amabilidad en el trato, la profesionalidad y la disponibilidad de los agentes obtienen valoraciones especialmente destacadas.

La presencia policial es percibida como "adecuada" por una amplia mayoría de la población, y más de dos tercios de las personas encuestadas afirman ver a la Policía Municipal todos o casi todos los días en su entorno habitual.

Según ha indicado el Ayuntamiento, en conjunto, los resultados del Estudio de Percepción de Seguridad y Victimización de 2025 permiten concluir que, "pese al ligero descenso del indicador global de percepción, Bilbao mantiene unos niveles de seguridad bien valorados por su ciudadanía, con una evolución positiva en la mayoría de los indicadores pormenorizados que conforman la percepción real y cotidiana de la seguridad en la Villa".