Bilbao acoge este jueves y viernes un Foro Internacional de Observatorios Culturales

Cartel del Foro Internacional de Observatorios Culturales en Bilbao. - IREKIA

BILBAO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bilbao acogerá este jueves y viernes, 5 y 6 de noviembre, el Foro Internacional de Observatorios Culturales, organizado por el Gobierno Vasco con motivo del 20º aniversario del Observatorio Vasco de la Cultura y que reunirá a especialistas, responsables institucionales, investigadores y profesionales del ámbito cultural de diferentes países.

Bajo el lema 'Observar, Comprender, Proyectar', el encuentro se desarrollará en el Museo Guggenheim Bilbao y abordará el papel de los observatorios culturales en un contexto global en transformación, el impacto de la inteligencia artificial y los nuevos paradigmas de análisis, y el valor público de la cultura y la garantía de los derechos culturales, según ha informado el Gobierno Vasco.

Entre las personas participantes se encuentran Antonio Ariño, catedrático emérito de Sociología de la Universitat de València y Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política 2026; Pierluigi Sacco, profesor de Economía de la Universidad de Chieti-Pescara y especialista en economía de la cultura; Marta Peirano, analista y escritora especializada en tecnología y poder, autora de 'El enemigo conoce el sistema' y 'Contra el futuro'; y Jesús Prieto de Pedro, titular de la Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales.

Según han avanzado desde el Departamento vasco de Cultura y Política Lingüística, sus intervenciones permitirán profundizar en cuestiones como los cambios de la agenda global, la evolución de los observatorios culturales, los desafíos éticos de la inteligencia artificial y el paso del reconocimiento de los derechos culturales a su ejercicio efectivo.

El programa contará también con la participación de otras voces del ámbito cultural, entre ellas Luca Dal Pozzolo, cofundador de la Fundación Fitzcarraldo; Miren Arzalluz, directora general del Museo Guggenheim Bilbao; Edurne Ormazabal, directora general de Tabakalera; y Jordi Baltà, editor principal del informe internacional Re|Shaping Policies for Creativity, así como representantes de diferentes países.

DESDE 2006

El Foro coincide con el vigésimo aniversario del Observatorio Vasco de la Cultura, creado en 2006 para generar información, estadísticas, indicadores y análisis sobre la realidad cultural de Euskadi. Durante estas dos décadas, ha desarrollado estudios sobre hábitos y participación cultural, industrias creativas, empleo y actividad económica, entre otros ámbitos.

Con este encuentro internacional, se pretende compartir experiencias y metodologías, contrastar diferentes modelos de observación y reflexionar sobre "cómo generar conocimiento útil para comprender las transformaciones culturales y orientar las políticas públicas del futuro".