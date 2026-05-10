Bilbao acoge este lunes las XIII Jornadas Financieras Deusto Business School-Deusto Business Alumni

BILBAO 10 May. (EUROPA PRESS) -

Bilbao acogerá este lunes las XIII Jornadas Financieras Deusto Business School-Deusto Business Alumni, en las que se contará con el presidente de Kutxabank, Antón Arriola, o el director general de Bizum, Ángel Nigorra, entre otros.

Estas jornadas, desarrolladas en colaboración con Kutxabank Investment, Finnk y Bilbao Plaza Financiera, se celebrarán bajo el título "Modernizar para Competir: El Futuro del Sistema Financiero Europeo".

El acto de bienvenida, previsto a partir de las nueve de la mañana, correrá a cargo del presidente de Deusto Business Alumni, Antón Azlor y, posteriormente, tomará la palabra el presidente de Kutxabank, que abordará la modernización del sistema financiero europeo para la competitividad, su necesaria transformación y reflexionará sobre los desafíos identficados en los informes Leta y Draghi.

Tras sus palabras, se dará paso a dos mesas redondas, una sobre medios de pago y transaccionalidad: digitalización de sistemas de pago, Bizum europeo y euro digital en la que participarán María Sáenz de Buruaga, Team Lead en Banco Central Europeo y Angel Nigorra, director general de Bizum.

La segunda mesa redonda titulada "Transformación Digital y Aproximación al Cliente - Neobancos, digitalización del sector y transformación de la banca tradicional", contará con Pablo Reboiro, Head of Retail Customers & Digital Channels en Banco Santander y Tomas Calleja, socio Mckinsey.

Las jornadas, que se celebrarán en CRAI-Biblioteca de la Universidad de Deusto, serán clausuradas por el consejero de Hacienda y Finanzas de Gobierno Vasco, Noël D'Anjou.