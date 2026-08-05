Bilbao acogerá la 19ª European Public Health Conference, con más de 3.000 expertos y responsables institucionales

Cartel de la European Public Health Conference en Bilbao - IREKIA

BILBAO 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bilbao acogerá entre los días 11 y 13 de noviembre la 19ª edición de la 19th European Public Health Conference, "el congreso de salud pública más importante del momento", que reunirá a más de 3.000 personas expertas, investigadoras, profesionales sanitarias y responsables institucionales de todo el mundo, según ha informado el Departamento de Salud del Gobierno Vasco.

La Consejería, junto con diversas entidades científicas y profesionales europeas, está organizando esta cita que va a convertir Euskadi durante varios días en "uno de los principales centros internacionales de debate sobre el futuro de la salud pública". La edición de Bilbao, además, "está batiendo todos los récords de participación científica registrados hasta la fecha" en este congreso.

Según los datos provisionales de la organización, se han recibido más de 3.000 comunicaciones científicas procedentes de 146 países, además de más de 450 propuestas de talleres y paneles, cuando el programa acogerá alrededor de 150 de ellas.

Bajo el lema 'Urban and global synergies: shaping the future of public health with climate resilience, equity and innovation', el Congreso abordará algunos de los principales desafíos sanitarios, sociales y ambientales, con especial atención a la resiliencia climática, la equidad en salud, la innovación y la colaboración internacional.

Para el Gobierno Vasco, "la celebración de la 19th European Public Health Conference en Bilbao supone una oportunidad excepcional para proyectar ante la comunidad internacional el modelo vasco de salud y la capacidad de Euskadi para impulsar políticas públicas innovadoras orientadas al bienestar de la población".

Así, ha destacado que, durante tres días, profesionales, responsables institucionales, organismos internacionales y representantes del ámbito académico tendrán la oportunidad de conocer de primera mano las iniciativas que el Ejecutivo y el sistema sanitario vasco vienen desarrollando en "ámbitos clave" como la salud pública, la investigación biomédica y epidemiológica, la transformación digital, la atención integrada, la innovación organizativa y la evaluación de políticas sanitarias.

En este marco, la conferencia permitirá compartir el desarrollo del Pacto Vasco de Salud, concebido como "un nuevo marco que busca transformar el sistema sanitario público de Euskadi y garantizar una atención de calidad, sostenible y equitativa a medio y largo plazo", así como la consolidación del enfoque One Health, que "integra la salud humana, animal y ambiental", y el despliegue del programa Faros de Innovación, una herramienta destinada a orientar de forma prioritaria los recursos económicos y el capital humano hacia la innovación que busca "reforzar la posición de Euskadi como un polo europeo".

"Todo ello, para acelerar soluciones transformadoras frente a desafíos como el envejecimiento de la población, las desigualdades en salud, la transición digital o el impacto del cambio climático sobre la salud de las personas", han precisado desde la Consejería de Alberto Martínez.

ESCAPARATE

La conferencia contará con la participación de representantes de instituciones europeas e internacionales, redes de salud pública, sociedades científicas y organizaciones especializadas.

Además, está prevista la asistencia de representantes de organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), responsables de salud de la Unión Europea y redes internacionales de referencia, lo que, ha valorado el Gobierno Vasco, "contribuirá a reforzar la proyección internacional de Euskadi y a generar nuevas oportunidades de colaboración científica y técnica".

También se busca que el Congreso sea "un escaparate para mostrar la fortaleza del ecosistema vasco de investigación e innovación en salud", integrado por Osakidetza, BIOEF, los institutos de investigación sanitaria del Departamento de Salud (Bioaraba, Biobizkaia, Biogipuzkoa y Biosistemak), universidades, centros tecnológicos y otros agentes públicos y privados.

El programa, que incluye plenarios, talleres, sesiones orales, pósteres y PechaKucha, se completará con actividades abiertas a la ciudadanía impulsadas en colaboración con la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU), la Universidad de Deusto, Mondragon Unibertsitatea, el Ayuntamiento de Bilbao y los colegios profesionales.

Entre ellas figuran sesiones sobre migración y salud, vivienda y salud, y cambio climático y salud, así como iniciativas de promoción de la actividad física y los hábitos de vida saludables.