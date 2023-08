Bilbao activa el dispositivo de inspección higiénico-sanitario de los productos de las txosnas durante Aste Nagusia

También abrirá los puntos de información y asesoramiento en el recinto festivo sobre riesgos del consumo de alcohol o drogas



BILBAO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha activado el dispositivo de inspección para comprobar la calidad higiénico-sanitario de los productos que se consuman en las txosnas y en otros establecimientos del recinto festivo durante esta Aste Nagusia. Como otros años, habilitará también puntos de información en la vía pública para atender demandas relacionadas con drogas e informar sobre los riesgos vinculados a estas sustancias.

En un comunicado, el Consistorio bilbaíno ha recordado en este sentido "la importancia de no adquirir alimentos en establecimientos no autorizados, ya que sus productos no han pasado los controles pertinentes".

De esta forma, el Área de Salud y Consumo "velará" por el buen estado higiénico -sanitario de bebidas y alimentos que se distribuyan en el recinto festivo durante toda la semana de fiestas.

En este sentido, se han impartido cursos sobre manipulación de alimentos a personas que van a trabajar en estas instalaciones, a las que se les ha facilitado información sobre alergias e intolerancias alimentarias.

Las personas que sean titulares de las txosnas deberán presentar con antelación suficiente las correspondientes memorias sanitarias, detallando las características del establecimiento, dotación de instalaciones y actividades a desarrollar, entre otros aspectos.

Una vez estudiadas, se propondrán aquellos cambios que se consideren oportunos para adecuar las instalaciones a las normas sanitarias y se realizará una primera inspección de comprobación, en la que participarán dos veterinarios y dos ayudantes, antes de la inauguración del recinto festivo, continuándose, posteriormente, con inspecciones periódicas durante todo el tiempo que permanezcan abiertas al público.

Además, según ha recordado el Concejal del Área de Salud y Consumo, Álvaro Pérez, "durante esta Aste Nagusia también se seguirán realizando inspecciones en los establecimientos alimentarios ubicados en el resto de la ciudad, dentro de la actividad normal y habitual de control que se realiza en el área".

Pérez ha recordado asimismo al público en general que "el consumo de alimentos en puestos de venta callejeros no autorizados, no cuenta con el respaldo de este control, que ofrece seguridad alimentaria en los productos que se venden, por lo que se aconseja no optar por estos puestos o puntos de venta para nuestra alimentación".

Igualmente, personal técnico de Salud y Consumo llevará a cabo tareas de desinfección y desinsectación mediante equipos portátiles en aquellas zonas (soportales, bajos, etc.) donde sea difícil la actuación de los servicios de limpieza, aplicando productos desinfectantes y desodorizantes.

PLAN LOCAL DE ADICCIONES

Junto a estas medidas en materia de higiene alimentaria, y en el contexto del VI Plan Local de Adicciones, todas las noches (del 19 al 26) se instalarán en la vía pública puntos de información personalizada para atender demandas en materia de salud y drogas, así como sobre la gestión de los riesgos vinculados a estas sustancias.

Este Plan, dirigido al colectivo juvenil mayor de edad, plantea como objetivo, "sensibilizar, informar y formar a jóvenes usuarios/as de drogas y/o juego con apuesta sobre los riesgos asociados a dichas prácticas y proponer pautas de autocuidado".

De esta forma, como en años anteriores, en estos espacios se ofrecerá información personalizada y se atenderán las demandas cursadas por jóvenes en materia de salud y drogas, así como sobre la gestión de los riesgos vinculados a estas sustancias.

Estos espacios de información estarán operativos en horario de 00.00 a 03.30 horas, y estarán situados, los vinculados al consumo de alcohol, en una carpa habilitada en el Puente del Ayuntamiento, esquina con la calle Ripa, y, los relacionados con las drogas y otras sustancias, en una furgoneta con carpa anexa en la parte trasera del Teatro Arriaga.

En el primer punto, el del puente del Ayuntamiento, se analizarán los niveles de consumo de alcohol de manera personalizada a aquellas personas mayores de edad, a los que se informará sobre las consecuencias de un consumo abusivo de alcohol, para poder prevenirlas, incorporando pautas de autocuidado.

En cuanto al programa de testado de sustancias y la furgoneta con carpa anexa en la parte trasera del Teatro Arriaga, en ella se informará a los usuarios mayores de edad de la composición de la sustancia que aporte para su testado y se les trasmitirán pautas de consumo de la sustancia analizada que sirvan para minimizar los riesgos derivados.

También se realizará un asesoramiento "más intenso" sobre reducción de riesgos en los consumos de drogas, si las condiciones ambientales lo permiten y la persona usuaria lo solicita o está receptiva.