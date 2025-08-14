Bilbao actuará "de forma proporcional y siempre respetando la ley" ante la presencia de pancartas en las fiestas

La concejala de Seguridad del Ayuntamiento de Bilbao, Amaia Arregi, presenta el operativo de seguridad para las fiestas de Aste Nagusia. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Seguridad del Ayuntamiento de Bilbao, Amaia Arregi, ha asegurado que, durante la Aste Nagusia que comienza este sábado, se trabajará "de forma proporcional y siempre respetando la legalidad" ante la presencia de pancartas con mensajes que estén "fuera de la ley". "Por supuesto, que estamos para cumplir la ley y así se hará", ha manifestado.

Arregi se ha pronunciado de este modo, durante la presentación del operativo de seguridad para la próxima Aste Nagusia, preguntada por la postura que se va a mantener en Bilbao tras la reciente polémica suscitada en relación a la colocación de pancartas alusivas a presos de ETA en el recinto festivo de Vitoria.

En el caso de Bilbao, ha señalado la responsable de Seguridad, se va a "actuar de forma coordinada" con la Ertzaintza y Policía Municipal y a "trabajar de forma proporcional", como en "años anteriores, y siempre respetando la legalidad".

"Así también me consta que se ha hecho en Vitoria", ha añadido la concejal, que ha apuntado que, tal y como se ha comentando en la reunión de la habitual Comisión de Coordinación de Seguridad para las fiestas, en las fiestas de La Blanca de la capital alavesa "se han retirado pancartas, pero siempre buscando el momento y la proporcionalidad de la actuación policial para evitar males mayores".

Así, ha insistido en que, cuando se tenga que retirar pancartas que contengan mensajes "fuera de la ley" por cualquier motivo, se intentará hacerlo. "Por supuesto que estamos para cumplir la ley y así se hará", ha insistido.