Bilbao ampliará en dos horas el horario de cierre de locales de hostelería el viernes y el sábado

Archivo - El horario de la hostelería se ampliará en dos horas - AYUNTAMIENTO DE BILBAO - Archivo

BILBAO 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ampliará en dos horas el horario de cierre de locales de hostelería este vienes y sábado 3 y 4 de abril con motivo de la Semana Santa, una ampliación que responde a una petición de la Asociación de Hostelería de Bizkaia y está motivada por el desarrollo de grandes eventos y festejos en la ciudad.

La extensión de horario será aplicable a todos los locales de hostelería, exceptuando los establecimientos "diurnos", "complementarios" y las terrazas, que mantienen su horario habitual, y tampoco se prolonga el horario para el consumo en el exterior de los establecimientos, según ha informado el Consistorio bilbaíno en un comunicado.

La Asociación de Hostelería de Bizkaia suele requerir al Ayuntamiento la ampliación horaria en fechas significativas y en este sentido, este año esa extensión de horario será aplicada, además, en las finales de rugby del 21 al 23 de mayo; Aste Nagusia, del 22 al 29 de agosto; el festival BIME, entre el 27 y el 29 de octubre; Halloween, el 31 de octubre; el periodo prenavideño, en los días 27 y 28 de noviembre y 3, 4, 5, 10, 11 y 12 de diciembre; y Navidades, los día 17, 18, 19, 24, 25, 26 y 31 de diciembre, y 1, 2 y 5 de enero.