Bilbao anima a "construir comunidad" frente a la violencia machista y advierte que "todos somos necesarios"

Acción colectiva en Bilbao con motivo del 25N. Los participantes posan junto al mural con diversas palabras que han ido formando en el Teatro Campos Elíseos. - EUROPA PRESS

BILBAO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bilbao ha conmemorado el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres con un acto participativo en el que se ha animado a "construir comunidad" que, según ha indicado el alcalde Juan María Aburto, "acompañe, cuide y escuche y no mire hacia otro lado". "Y para hacer comunidad todas y todos somos necesarios", ha apelado.

El encuentro se ha desarrollado en el Teatro Campos Elíseos y ha reunido a representantes institucionales como el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, la concejala de Igualdad, Itziar Urtasun, y otros representantes de la corporación municipal, la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui, y miembros de asociaciones de mujeres y colectivos feministas, personal técnico municipal, agentes sociales, culturales y del tercer sector.

El escenario del Campos Elíseos ha acogido dos intervenciones artísticas que han invitado a los asistentes a una reflexión sobre las violencias machistas. Así, Aiala Echegarai ha interpretado una coreografía poética de Eva Guerro y Yolanda Bustillo e Irene Zarrabeitia han protagonizado un texto teatral de Jemmima Cano.

La concejala de Igualdad, Itziar Urtasun, ha abierto las intervenciones en este 25N, una jornada, según ha subrayado, para "alzar la voz" y "unirse para decir con fuerza 'basta ya'" a la violencia machista, "una de las vulneraciones de derechos humanos más graves a las que nos enfrentamos como sociedad" porque "no es un problema privado ni individual", sino "un problema social".

"La desigualdad nos interpela a todas y a todos", ha apelado Urtasun, que ha insistido en que la lucha contra la violencia hacia las mujeres "requiere la implicación activa y corresponsable de toda la comunidad".

En este sentido, ha señalado que "la prevención comienza en lo cotidiano, cuando decidimos no mirar hacia otro lado ante una situación de desigualdad o discriminación". "Somos las personas más cercanas quienes tenemos la capacidad de observar e identificar esas primeras señales de alerta, ofrecer apoyo y acompañar en esos momentos de miedo, dudas e inseguridad".

La concejala de Igualdad ha expresado su reconocimiento a las mujeres supervivientes, que, a pesar de "las dificultades", son "el mejor ejemplo de que se puede salir y rehacer una vida". "No estáis solas", les ha trasladado, reiterando el compromiso del Ayuntamiento a seguir "tejiendo redes de apoyo, generando espacios seguros y poniendo en marcha políticas que acompañen y protejan". También ha resaltado la importancia de trabajar "de la mano" de las asociaciones feminista.

Asimismo, ha remarcado que no se puede permitir que calen los discursos negacionistas, antifeministas o las narrativas reaccionarias que banalizan o justifican la violencia contra las mujeres y que están ganando terreno en algunos espacios públicos e institucionales".

También ha intervenido durante el acto del 25N la presidenta de la asociación Bizitu y superviviente de la violencia machista, Inma Mata, que ha alertado de que "miles de mujeres sufren en silencio la violencia que sus parejas y exparejas hombres ejercen sobre ellas" porque, todavía hoy, "hablar, contar, denunciar, visibilizar la violencia machista es enfrentarse al cuestionamiento de los entornos y de las instituciones".

En este sentido, ha advertido de que en torno al 80% de las mujeres que sufren violencia machista "nunca va a denunciar" y, "detrás de esta realidad", está "la estructura del descrédito machista".

Según ha explicado, el objetivo de la asociación que dirige es "ser esa mano que acompaña" para que "nadie más pase por lo que cada una de nosotras ha pasado en soledad" y también que las instituciones públicas "reconozcan que falta mucho por hacer" y que "faltan muchos puentes que tender a esas mujeres que no se atreven todavía a dar el paso, que siguen sintiéndose culpables, que siguen sintiendo vergüenza, que siguen pensando que son ellas las que lo están haciendo mal".

Mata ha insistido en que no se puede seguir abordando la violencia machista "como si fuera un conjunto de casos aislados", sino que es preciso hacerlo "desde la raíz", para lo que ve "imprescindible" la sensibilización, la educación "y sobre todo la formación feminista obligatoria para quienes trabajan en todos los espacios institucionales especialmente para quienes atienden a víctimas de violencia machista".

"Solo de esta forma tendremos alguna posibilidad de acabar con los sesgos patriarcales que todavía perduran en nuestras instituciones públicas", ha reivindicado.

La presidenta de Bizitu se ha dirigido a las mujeres que sienten "miedo, malestar, dolor, desesperación o angustia" en su relación para decirles que "eso tiene un nombre, es violencia machista". "No estáis solas. Buscad acompañamiento en vuestras amigas, en vuestros lugares cercanos y seguros. Hay otra vida, una vida libre de violencia, la vida que todas merecemos", ha trasladado Mata, que ha animado a toda la ciudadanía a "volver a salir a las calles a exigir el derecho a una vida libre de violencia".

Posteriormente, el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, ha dado lectura a la declaración de este 25 de Noviembre propuesta por la asociación de municipios vascos Eudel, en la que se subraya la importancia de generar comunidad para prevenir la violencia de género, "creando entornos de relación basados en la igualdad donde no tengan cabida ninguna expresión de discriminación y violencia".

Antes de dar lectura a los compromisos asumidos por el Ayuntamiento de Bilbao en esta declaración, el alcalde ha valorado el testimonio de la presidenta de Bizitu, "una mujer que ha sobrevivido, que se ha hecho fuerte y que hoy acompaña a otras mujeres en sus procesos de reparación". "Lo que nos ha compartido es una reivindicación legítima, más recursos, más apoyo y más compromiso para que ninguna mujer tenga que recorrer ese camino sola", ha señalado.

Según ha indicado, esta reivindicación "interpela directamente" a quienes tienen responsabilidades institucionales, que no dejan de "pensar en una posible solución para terminar con este problema estructural". "Si no lo analizamos y hacemos el diagnóstico adecuado, desde esa perspectiva nos estaremos equivocando", ha advertido.

Finalmente, ha asegurado a las víctimas de las violencias machistas que no están "solas" y, en este sentido, ha reiterado la importancia de "seguir construyendo comunidad, una comunidad que acompañe, que cuide, que escuche, que no mire hacia otro lado". "Y para hacer comunidad todos y todas somos necesarios", ha remarcado.

El acto ha finalizado con una acción colectiva en la que han participado todas las personas asistentes, que han reafirmado su compromiso con "un Bilbao igualitario y libre de violencia hacia las mujeres" con la colocación de más de 50 palabras relacionadas con este ámbito sobre una imagen de la villa con grandes edificios coloreados de morado.

EDIFICIOS ILUMINADOS

Por otro lado, con motivo del 25N, Bilbao iluminará con luces moradas edificios y elementos representativos y emblemáticos, como el edificio principal del Ayuntamiento, las farolas de Abandoibarra, la fuente cibernética del Parque Doña Casilda y el túnel del Parque Europa en Txurdinaga, entre otros.

Otros edificios de Bilbao lucen el Punto Lila en sus fachadas o pantallas, como el Teatro Arriaga, Centros Municipales de Distrito, la oficina de Turismo (edificio Terminús), Azkuna Zentroa, La Perrera, Sala Bilborock, Bilbao Arena, Intermodal, y Centros Escolares.