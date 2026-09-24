Bilbao aplicará una bonificación del 99% en el IBI a viviendas que se incorporen a programas públicos de alquiler

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BILBAO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao incrementará hasta el 99% la bonificación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) aplicable a las viviendas que se incorporen a programas públicos de alquiler como Bizigune u otros de tipología similar. Además, aplicará un recargo del 75% en el IBI a los pisos vacíos y un gravamen máximo de 6,5 euros a apartamentos y viviendas de usos turístico, según las ordenanzas fiscales aprobadas de forma provisional en el pleno ordinario de este jueves.

En la sesión plenaria se han resuelto las enmiendas presentadas y aprobado provisionalmente la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y del impuesto sobre estancias turísticas, así como la relativa a las tasas por utilización privativa y aprovechamiento especial del dominio público municipal.

Las ordenanzas han salido adelante con el voto a favor del equipo de gobierno de PNV y PSE, la abstención de EH Bildu y el rechazado del PP, mientras que Elkarrekin Bilbao ha votado a favor de las tasas por utilización privativa y aprovechamiento especial del dominio público municipal y se ha abstenido en las otras dos.

En su intervención, el concejal de Hacienda, Carlos Urgoiti, ha dicho que Bilbao congela sus tributos municipales en 2027 porque "conocemos la realidad económica que viven familias autónomos y empresarios" y porque "creemos que el ayuntamiento también debe hacer un esfuerzo".

Más allá de la congelación de los tributos de cara a 2027, Urgoiti ha asegurado que siguen "utilizando la fiscalidad allí donde pueda ayudar a responder a los grandes retos de Bilbao y hay un reto que ocupa un lugar central, la vivienda". Así, a través de una enmienda transaccionada en respuesta a las peticiones de Elkarrekin Bilbao y PP, se bonificará un 99% el IBI a aquellos propietarios que cedan sus viviendas a programas públicos de alquiler.

Por otro lado, con el recargo del 75% sobre las viviendas vacías, ha asegurado, no buscan "recaudar más", sino "movilizar vivienda, que una vivienda vacía pueda convertirse en una vivienda disponible".

En cuanto al impuesto de estancias turísticas, ha señalado que el turismo "genera actividad económica, empleo y oportunidades para numerosos sectores, pero también conlleva una mayor utilización de los servicios públicos, de las infraestructuras urbanas y de los recursos municipales".

Este impuesto, ha remarcado, "no es un instrumento de gestión de la demanda, sino de corresponsabilidad fiscal" y "no busca desincentivar la llegada de visitantes, ni castigar un tipo de turismo frente a otro en términos de volumen", sino que el objetivo es que "quienes disfruten temporalmente de la ciudad contribuyan de forma razonable al sostenimiento de los servicios públicos que también usan durante su estancia, sin que ese coste recaiga solo sobre el contribuyente de Bilbao".

En cuanto a los tipos de gravamen, ha precisado que han optado por tipos intermedios, "buscando un equilibrio, salvo con una excepción, las viviendas y apartamentos turísticos por el impacto que tienen en el modelo urbano el mercado residencial y la convivencia de la ciudad".

En el marco de la regulación foral del impuesto sobre estancias turísticas, el Ayuntamiento de Bilbao ha aprobado un gravamen, por persona y noche, con un máximo de 6 días, que va desde 1 a 5 euros en hoteles dependiendo de la categoría, de 1 euros en pensiones, campings y agroturismos, casas rurales y albergues, de 3,50 euros en apartamentos, de 6,50 euros en viviendas de uso turístico y de 6 euros en embarcaciones de crucero turístico.

Carlos Urgoiti ha asumido el "compromiso político" de elaborar y hacer público un informe de evaluación sobre los dos primeros años de vigencia del impuesto de estancias turísticas, aunque no ha considerado "adecuado" incorporar esta previsión al articulado de la ordenanza fiscal.

También se ha aprobado modificar la ordenanza fiscal reguladora de las Tasas por Utilización Privativa y aprovechamiento especial del dominio público local con la aplicación del gravamen del 1,5% de los ingresos brutos de facturación obtenidos en el término municipal por las empresas explotadoras de servicios de suministros también a las empresas de telefonía móvil.

OPOSICIÓN

La portavoz de Elkarrekin Bilbao, Ana Viñals, ha dicho que "se congela la mayor parte de un modelo fiscal local que necesita una profunda revisión para poder ser más progresivo, más justo y más redistributivo". A su entender, las modificaciones realizadas son "poco ambiciosas y se quedan a medias", por lo que ha defendido ir "a máximos" en el sobrecargo del IBI a las viviendas vacías "porque estamos en un máximo de emergencia habitacional".

En cuanto al impuesto sobre las estancias turísticas, ha lamentado que "podríamos obtener unos ingresos de hasta 26 millones y nos quedamos en 14 millones", por lo que también "nos quedamos a medias" por no aplicar lo máximo permitido por la norma foral.

La portavoz del PP, Esther Martínez ha recordado, "cuando se habla de récords históricos de recaudación y del presupuesto más alto de la historia", que "el dinero no cae del suelo", sino que "lo aportan las familias bilbaínas en los impuestos municipales y también en el IRPF y en el IVA, y con una inflación en el 4,5 sabemos que de IVA se puede recaudar más".

Martínez ha advertido que "cada vez pagamos más y recibimos menos" y ha negado que se congelen las tasas e impuestos, porque "se modificaron los valores catastrales y eso dio un subidón impresionante tanto en el IBI como en la tasa de basuras, que en medio año ha recaudado lo que estaba previsto en todo el año". "Se han pasado de frenada y no saben cuando bajar", ha reprochado al equipo de gobierno del PNV y PSE.

En cuanto al recargo del 75% en el IBI a viviendas vacías, ha recordado que "con un recargo del 25% han salido en ocho años nueve viviendas al mercado" y en cuanto al impuesto sobre estancias turísticas ha preguntado al PNV "por qué no han dejado que fuera cada ayuntamiento el que decidiera si quería imponer este impuesto o no".

La portavoz de EH Bildu, María del Río, ha reconocido que "se dan pasos que eran imprescindibles, pero no son suficientes". Así, ha criticado que Bilbao va a ser la capital vasca "con la tasa turística más baja, por ejemplo, en hoteles 5 estrellas", ha preguntado de qué informe dispone el ayuntamiento que indique que "subir la tasa afectará de tal manera la demanda que la gente dejará de venir".

Además, ha advertido que este impuesto "debe ir dirigido principalmente a ocuparse de las externalidades negativas que tiene el turismo, esto es, debe de tener una inspiración finalista que abarque el tensionamiento de los servicios públicos y de la vivienda y la diversificación de la economía".

GOBIERNO MUNICIPAL

Desde el equipo de gobierno, el portavoz del PNV, Asier Abaunza, ha afirmado que Bilbao tiene unas ordenanzas fiscales que, "en su conjunto, son justas, progresivas y redistributivas" y ha precisado que se introducen gravámenes como el de la vivienda vacía o a las estancias turísticas "para reforzar otras políticas que el ayuntamiento viene desarrollando".

La portavoz del PSE-EE, Nora Abete ha considerado que la propuesta fiscal del gobierno municipal es "un buen ejemplo de que el fin no es recaudar, sino mejorar la vida de los bilbaínos, y buen ejemplo es precisamente el impuesto sobre estancias turísticas".

"A día de hoy el coste que generan los que nos visitan lo pagamos únicamente la ciudadanía de Bilbao y es justo que quienes vienen a disfrutar de nuestra ciudad durante unos días también hagan una pequeña contribución, porque no estamos hablando de poner barreras al turismo, ni de frenarlo, sino de corresponsabilidad y de orden", ha afirmado.