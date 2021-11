Bilbao aplicará de forma "amable" el canon de vivienda vacía y empezará por las viviendas de los grandes tenedores

PP ve la medida "contraproducente" y EH Bildu y Elkarrekin censuran los "bulos" y "alarmismos" de los populares

BILBAO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Vivienda de Bilbao, Jon Bilbao, ha afirmado que la aplicación del canon sobre vivienda vacía se hará de forma "amable y casi personalizada" y ha avanzado que "lo lógico" será comenzar su puesta en marcha con los pisos propiedad de grandes tenedores. En todo caso, ha explicado que aún se está empezando a trabajar en esta medida y, "cuando se empiece a aplicar este canon, estaremos en otro mandato".

Bilbao ha comparecido este miércoles en Comisión, a petición del PP, para informar sobre la aplicación del canon sobre vivienda vacía. La capital vizcaína tiene "ya localizadas" 2.122 viviendas que son "susceptibles de considerarse vacías" por llevar más de dos años en situación de "no empadronamiento y no consumo" y que cumplen los requisitos establecidos por el Decreto que regula esta materia.

El edil ha explicado que el objetivo del Consistorio es efectuar "una aplicación amable y casi personalizada de la norma", que no es "recaudatoria", y no pretende "entrar como elefante en una cacharrería", pero tampoco puede ser "insumiso ante ninguna ley".

En esta línea, ha afirmado que, para movilizar estas viviendas vacías, desde el Ayuntamiento se van a poner en contacto con propietarios y se les explicara "la existencia de una ley que lo ampara, del desarrollo de un Decreto que lo regula y de la situación en que están las viviendas" para, a partir de ahí, "darles opciones".

"Van a tener tiempo, vamos a ir con tranquilidad", ha insistido Bilbao, que ha deseado que "ojalá nadie pague el canon" porque eso supondría movilizar las viviendas. Para aquellos que "persistan" en su intención de mantener los pisos vacíos, el Decreto marca un canon de 10 euros/m2 el primer año y se puede incrementar en un 30% si en años sucesivos la vivienda sigue sin movilizar.

Tras insistir en que cree que "poca gente tendrá que acabar pagando el canon", el concejal ha explicado que, en una semana, se han recibido "unos seis o siete correos" de personas que preguntan por la situación de su vivienda, pero "nadie nos dice que es una barbaridad". "Los vecinos de Bilbao no lo ven como algo malo", ha confiado.

Bilbao ha admitido que el canon no es "la panacea" pero ha subrayado que es "una de las únicas" medidas que la normativa en materia de vivienda pone a disposición de los ayuntamientos. En cuanto al plazo de inicio de aplicación, ha explicado que, aunque hay "mucho trabajo hecho", se está "empezando" aún y ha augurado que, "cuando se empiece a aplicar este canon, estaremos en otro mandato, pero se aplicará seguro".

Por otro lado, a preguntas de los grupos de la oposición, ha explicado que "lo lógico" sería comenzar el proceso "por quien más tiene", en referencia a las viviendas de grandes tenedoras (bancos y fondos, aunque también hay "familias grandes tenedoras"), que suponen aproximadamente un 15% de las viviendas vacías susceptibles de ser movilizadas detectadas.

El edil ha avanzado, asimismo, que su Departamento se plantea "igual hacer una campaña pedagógica a nivel de toda la ciudad para explicar bien" la medida. Asimismo, ha apuntado que, "si se aplica canon, posiblemente habrá que retirar el recargo del IBI", algo que no es competencia de su Concejalía.

"No puede ser que haya necesidad de vivienda y haya viviendas vacías esperando a que, dentro de 20 años, tengamos construida no sé qué zona y el piso valga el doble", ha apuntado.

"CONTRAPRODUCENTE"

Por su parte, el concejal del PP Carlos García ha advertido de que la aplicación de un canon va a ser "contraproducente" y ha insistido en que no afecta "solo a las 2.122 viviendas consideradas vacías en este momento, sino a todos los propietarios las 150.000 viviendas de Bilbao que, en cualquier momento, pueden encontrarse en esa situación".

Por su parte, ha pedido que la aplicación de la normativa "se dilate 'sine die'", dado que "la normativa no establece ningún plazo", para "no obligar a alquilar a quien no quiere hacerlo". A su entender, el Gobierno local pretende "matar moscas a cañonazos" con una medida que va a "agravar" el problema de vivienda.

De este modo, ha apostado por poner más vivienda en el mercado "incentivando" a los propietarios que ponen en alquiler sus viviendas y "primando la libertad de las personas en tomar las decisiones con sus propiedades". A su entender, hay "numerosas medidas" para sacar vivienda al mercado sin aplicar "medidas punitivas casi".

"BULOS Y ALARMISMO"

Desde EH Bildu Alba Fatuarte ha defendido que Bilbao se coloca "en la vanguardia" de capitales vascas en la aplicación del canon, fruto de que la coalición soberanista "ha estado ahí en todos los pasos", y ha destacado que están "avanzados" los trabajos de identificación de vivienda vacía para ahora "poder acelerar los trámites" y avanzar "a otro ritmo" para que sea una realidad "en el menor tiempo posible".

Asimismo, ha señalado la necesidad de hacer "pedagogía" sobre esta medida ante los "bulos, fake news y falsos alarmismos" que, a su entender, el PP plantea por "intereses políticos".

El canon, ha subrayado, no es "contra nadie", sino "a favor" de las personas que no pueden acceder a la vivienda porque los alquileres medios en la ciudad superan los 1.000 euros mensuales. Según ha indicado, es "un problema social de primer orden", ante el que es necesario poner una "solución encima de la mesa".

También la representante de Elkarrekin Bilbao Ana Viñals ha censurado al PP que genere "alarmismo" sobre el derecho subjetivo a la vivienda y ha subrayado que "a nadie se le va a quitar su casa". Según ha indicado, "no basta con recoger sobre el papel" el derecho a la vivienda, sino que es preciso "se materialice y se pongan en marcha mediadas concretas" que, ha criticado, "llegan seis años tarde" tras la aprobación de la ley de Vivienda vasca.

"Tenemos un problema de vivienda y necesitamos movilizar vivienda vacía", ha afirmado Viñals, que ha instado al PP a "preocuparse por esas 10.000 bilbaínos de entre 18 y 44 años que tiene ingresos, necesitan una vivienda y no pueden acceder a una vivienda".

Asimismo, ha instado a "no dilatar" los tiempos de aplicación del canon y "priorizar" en la aplicación a las 320 viviendas vacías propiedad de bancos, grandes tenedores y fondos buitre y que "no son pocas".