Bilbao aprueba una estrategia frente a la soledad no deseada y el aislamiento social hasta 2035 "transversal e integral"

BILBAO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha aprobado, en Junta de Gobierno, la "Estrategia Municipal frente a la Soledad No Deseada y el Aislamiento Social (2026-2035)", una respuesta "transversal e integral" que prevenga y mitigue sus efectos en quienes padecen soledad no deseada, un fenómeno global asociado tradicionalmente a las personas mayores pero que incide en todas las edades, al que la OMS reconoció en 2023 como un problema de salud pública mundial.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Bilbao ha señalado que la soledad no deseada "no tiene una definición universal, homogénea ni lineal, sino que existen tantas soledades como personas manifiestan sentirse solas".

"Se trata de una experiencia subjetiva y compleja porque va más allá de la ausencia de compañía. Se entrelazan factores individuales y estructurales del entorno, con causas que pueden variar a lo largo del ciclo vital", ha apuntado.

Por su parte, ha indicado, el aislamiento social es "un estado objetivo que describe la limitada frecuencia, diversidad o intensidad de los contactos sociales de una persona".

El Ayuntamiento de Bilbao ha explicado que lleva muchos años prestando atención a la soledad y el aislamiento social desde "un amplio abanico de programas, servicios y recursos que, de forma directa o indirecta, contribuyen a su prevención, detección y abordaje".

En ese sentido, ha asegurado que Bilbao "no parte de cero y se apoya en una base sólida de trabajo previo, habiéndose consolidado un conjunto de 14 programas municipales que contribuyen activamente a prevenir, detectar y abordar este fenómeno creciente".

Entre otros datos, el consistorio ha señalado que, durante 2023, el 16% de la población de Bilbao se había sentido sola "casi siempre o bastantes veces" con una mayor prevalencia entre las mujeres (18,6%) frente a los hombres (13,2%). Por edades, entre 18 y 29 años la soledad alcanza al 21% de hombres y 30% de mujeres, respectivamente. A partir de este grupo de edad, el sentimiento de soledad disminuye en ambos sexos a medida que avanza la edad.

A su entender, "el crecimiento de este sentimiento y la complejidad del fenómeno hacen necesario seguir avanzando y redoblar esfuerzos para dar una respuesta más integral y efectiva a este problema través de una estrategia transversal que abarque todo el ciclo vital, atendiendo a la esfera privada (individual) y a la colectiva (comunitaria), con perspectiva de género y equidad social".

ESTRATEGIA COLECTIVA

Según ha explicado el consistorio, la estrategia responde a un proceso de construcción "colectiva y participativa" desde el Ayuntamiento. El área de Acción Social realizó en 2023 una reflexión técnica y en 2024 elaboró con investigadores de la EHU un informe diagnóstico de la ciudad que ha servido de base para que a lo largo de 2025 elaborara la propia estrategia.

A lo largo de este periodo ha habido fases de análisis, intervención, talleres y sesiones en un amplio proceso participativo contando con otras áreas municipales, diferentes órganos de participación, agentes sociales significativos y grupos políticos.

Así, la misión de esta estrategia es "prevenir y reducir la soledad no deseada en Bilbao en todas las etapas de la vida, mitigando sus efectos en quienes la sufren y promoviendo un modelo de ciudad y de barrio que refuerce los vínculos sociales como herramienta principal frente al aislamiento", ha precisado el consistorio.

En cuanto a su visión, ha indicado que Bilbao "aspira a ser una ciudad en la que todas las personas, en cualquier etapa de su vida, se sientan acompañadas, atendidas, valoradas e integradas en su comunidad". Así, han destacado que "41 barrios promueven, de manera consciente y planificada, la vida social, los vínculos humanos, la participación activa y la creación de entornos amigables e inclusivos que cuidan de la salud y el bienestar colectivo".

El documento aprobado tiene como principios básicos la responsabilidad pública, participación social, coordinación, integralidad y transversalidad, intervención personalizada, perspectiva a lo largo del todo el ciclo vital, prevención y atención temprana, perspectiva de género y de equidad social, universalidad, amigabilidad del entorno urbano y mejora continua.

Los objetivos generales son impulsar el conocimiento, la sensibilización social y ruptura de este estigma, desarrollar mecanismos eficaces para la detección temprana, ofrecer una atención integral, personalizada y accesible, consolidar una gobernanza compartida y coordinada, integrar el enfoque preventivo, fortalecer alianzas con el tercer Sector Social, la acción intersectorial y reforzar el tejido comunitario de Bilbao y sus barrios.

La estrategia cuenta con un enfoque individual (personalización, normalización y abordaje evolutivo, prevención, transversalidad y participación) y otro comunitario (hacer ciudad, cohesión, transformación social, solidaridad intergeneracional y tejido comunitario) en "un fenómeno complejo en un contexto de transformación social", ha detallado el consistorio.

CINCO EJES Y TREINTA LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Para la consecución de objetivos, la estrategia se articula en cinco Ejes Estratégicos: Generación de Conocimiento; Sensibilización; Detección y Atención; Acción coordinada y transversal; y Hacer Comunidad. Estos ejes, a su vez se desdoblan en 30 líneas de actuación.

La estrategia se ejecutará a través de planes de acción periódicos, definidos en medidas concretas, presupuestos e indicadores de seguimiento. El primer plan de acción, en elaboración, cubrirá el periodo 2026-2029 sirviendo como fase inicial para el despliegue completo.

Sus mecanismos de gobernanza se apoyarán en la Mesa Interdepartamental (con responsables políticos de hasta doce áreas municipales implicadas) y la Mesa de Seguimiento, quien evaluará y validará las acciones, identificará áreas de mejora y generará redes de colaboración.

Para su seguimiento y evaluación, se contará con un informe anual de evolución, un análisis periódico multidimensional, reuniones periódicas de las mesas Interdepartamental y de Seguimiento, así como la elaboración regular de informes de seguimiento y evaluación.