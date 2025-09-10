Bilbao aprueba la tercera fase de las obras del corredor comercial de Rodríguez Arias, con 1,2 millones de presupuesto

Archivo - Obras realizadas en Rodríguez Arias de Bilbao - AYUNTAMIENTO DE BILBAO - Archivo

La actuación abarcará el tramo de la calle comprendido entre la Plaza Campuzano y Doctor Areilza, un total de 2.240 m2 de superficie

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Bilbao ha aprobado este miércoles el proyecto de la tercera fase de las obras del corredor comercial de Rodríguez Arias, con un presupuesto de 1.172.587 euros y un plazo de ejecución de cinco meses desde el inicio de los trabajos.

En este caso, la actuación comprenderá el tramo de la calle que discurre entre la Plaza Campuzano y Doctor Areilza, lo que supone un total de 2.240 metros cuadrados, según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao.

Actualmente esa superficie se reparte entre un 55,5% espacio peatonal y un 44,5% tráfico rodado. Una vez finalicen las obras, la zona peatonal aumentará hasta el 73%, un total de 1.632 metros cuadrados.

Esta nueva fase de la obra se desarrollará en consonancia estética y funcional con las anteriores: la primera ya finalizada, entre Alameda Rekalde y la Plaza Campuzano, y la segunda, que concluirá en unas pocas semanas, que ha abarcado el tramo de Rodríguez Arias entre Elcano y Alameda Rekalde, además de las perpendiculares Telesforo Aranzadi, García Rivero y Máximo Aguirre.

El Ayuntamiento de Bilbao continuará con la mejora de este espacio, dotándolo de una "renovada imagen urbana, moderna y elegante", con la intención de potenciarlo, en su conjunto, como corredor comercial entre Abando e Indautxu y que complemente a la oferta de Gran Vía.

Se ensancharán aceras a más de 5 metros cada una, reduciendo el espacio destinado al coche, y se utilizarán los mismos materiales y mobiliario que en el conjunto del proyecto. Se renovarán asimismo las redes de servicio y también el arbolado que se adaptará a la nueva sección de la calle.

El objetivo, según el Consistorio, es crear "un nuevo espacio urbano de calidad, donde poder pasear, conversar, descansar y disfrutar de la experiencia del escaparate, siempre en equilibrio y respeto con la vida de los vecinos del entorno".

Se proyecta también con la mirada puesta en el futuro, con la premisa de conectar distintas calles del centro de la Villa y de recoger, además, los flujos de personas procedentes la estación de Abando, la actual y, sobre todo, la futura -soterrada e intermodal-.

AUZOKIDE PLANA

Esta nueva fase de la obra de Rodríguez Arias se enmarca dentro del Auzokide Plana para la mejora de los barrios de la ciudad y ha sido priorizada, por lo tanto, por los vecinos del Distrito 6.

En concreto, se han reservado 1.172.587,15 euros para la realización de los trabajos que, una vez adjudicados e iniciados, tienen un plazo de ejecución de cinco meses.