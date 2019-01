Bilbao Bizkaia presentará como novedad en Fitur 16 rutas turísticas por la Villa y comarcas en transporte público

Publicado 22/01/2019 13:05:14 CET

El Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación también impulsarán el turismo de compras de productos de calidad y con identidad propia

El Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación Foral de Bizkaia presentarán en el marco de Fitur 2019, y como novedad este año, 16 rutas turísticas a realizar en la ciudad y por diferentes comarcas mediante el uso del transporte público, y también impulsarán el turismo de compras de productos de calidad y con identidad propia.

El diputado foral de Desarrollo Económico y Territorial de Bizkaia, Imanol Pradales, y el concejal de Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento de Bilbao, Xabier Ochandiano, presentarán este miércoles en el stand Bilbao Bizkaia de Fitur las propuestas para impulsar un turismo "sostenible y de calidad" en la ciudad y el territorio de cara a este año 2019. A esta cita acudirá también el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, para poner en valor "el potencial de Bilbao como motor turístico y económico, y como ciudad de referencia en el eje atlántico".

Dentro de las novedades que Bilbao y Bizkaia presentarán durante esta edición de Fitur, se potenciarán 16 rutas turísticas a realizar en la ciudad y en diferentes comarcas a partir del uso del transporte público, incluidas en la publicación "Train and Bus. Deja que te lleven". En esta guía se detallan desplazamientos mediante tren, autobús o metro por el Gran Bilbao, Urdaibai, Kadagua, Lea-Artibai o Durangaldea, entre otros puntos de interés turístico.

Durante el pasado año 2018, el 24,9% de los turistas optaron por usar el transporte público en sus movimientos por Bilbao, y el 27,1% utilizó este sistema en sus desplazamientos por Bizkaia. De las personas que visitaron la ciudad y el Territorio, y utilizaron el transporte público para completar sus rutas, el 64,4% eligió el metro, el 17,9% optó por el autobús, y el 17,7% por el tren. El objetivo durante 2019 es aumentar el uso del transporte público mediante la promoción de su amplia red, a través de iniciativas y herramientas como esta publicación.

En esta edición de Fitur, Bilbao Bizkaia también presentará como novedad el catálogo "Truly Unique Shopping. Compras realmente únicas", una invitación a disfrutar de las ofertas turísticas que la ciudad y el Territorio ofrecen mediante comercios "únicos y diferentes, y que aportan un valor añadido a la visita a Bilbao y a Bizkaia, desde los locales tradicionales que ofrecen productos típicos, hasta los que exponen las tendencias más avanzadas y vanguardistas en sus escaparates". Se trata de un catálogo elaborado en colaboración con asociaciones de comerciantes de Bilbao y Bizkaia y la Cámara de Comercio de Bilbao.

Las propuestas que recoge esta publicación se agrupan en torno a seis temáticas: Basque Corner, recuerdos basados en el concepto souvenir; Basque Experience, donde poder observar y experimentar cómo se elabora el producto a adquirir; Basque Design, comercios que ofrecen productos de diseño vasco; Tiendas Genuinas, las conocidas por permanecer tiempo en activo y conservar elementos del pasado; Dulces de Bizkaia, dulces únicos y de producción propia; y Gourmet, gastronomía vasca de primera calidad.

En 2018, el 27,8% de las personas que visitaron Bilbao y Bizkaia tenían el turismo de compras entre sus objetivos, con un gasto medio de 90,16 euros por visitante. El propósito de esta publicación y su difusión es facilitar el impulso de este tipo de turismo y aumentar el gasto medio en compras por turista durante este año 2019.

Además, se presentarán en el mismo espacio que Bilbao y Bizkaia tienen en Fitur las reediciones de otras dos publicaciones: "Pride Every Where" y "The Place to BE".

"Pride Every Where" presenta Bilbao como ciudad "moderna, diversa y referente friendly del panorama europeo con numerosos espacios dirigidos a turistas LGBT+, un sector con un alto nivel de crecimiento que busca lugares urbanos con oferta cultural y de ocio", han indicado desde Diputación y Ayuntamiento.

Bilbao será durante este año 2019 sede de la Europride Conference, la mayor asamblea europea de asociaciones que trabajan por los derechos LGTB+, y celebrará una nueva edición de Bilbao Bizkaia Pride, un evento consolidado en el que participan más de 15.000 personas cada año, lo que sitúa a este evento como el mayor festival de cultura LGTB+ más importante de la cornisa cantábrica.

"The Place to BE" es un catálogo que recoge los principales eventos que tendrán lugar en la ciudad y el territorio durante 2019 y en el que destacan los saltos sobre la Ría Red Bull Cliff Diving, el festival Bilbao BBK Live, BasqueFest o la recientemente celebrada gala de entrega de los Premios de cine Feroz.

BILBAO BIZKAIA CARD

Las novedades presentadas en Fitur dirigidas al uso del transporte público en rutas turísticas por la ciudad y el Territorio, y a impulsar el turismo de compras, tienen entre sus objetivos promover el uso de la Bilbao Bizkaia Card. Pensada para visitantes y turistas, contiene el transporte público y toda la oferta cultural y de ocio de manera integrada. Además ofrece promociones y descuentos en los comercios incluidos en la publicación "Truly Unique Shopping. Compras realmente únicas".

La venta de la tarjeta 'Bilbao Bizkaia Card se realiza en las diferentes oficinas de Bilbao Turismo y en www.bilbaobizkaiacard.com, han recordado ambas instituciones.

CUATRO AÑOS DE CRECIMIENTO "HISTÓRICO"

Ayuntamiento y Diputación han destacado que Bilbao Bizkaia se consolida como "uno de los destinos con mayor crecimiento de visitantes en el eje atlántico". Así, han remarcado que en los últimos cuatro años, el período que abarca 2015-2018, las entradas de visitantes han registrado un aumento del 20,1%, las pernoctaciones han crecido un 25,3% y la estancia media ha superado la barrera de las dos noches, situándose en 2,16 noches de media en la costa de Bizkaia y en 2,36 en el interior del Territorio.

Además, han destacado que el gasto en destino ha crecido en los últimos cuatro años gracias al despunte de los mercados internacionales, que han mostrado la mayor evolución de los últimos años. Tras el trabajo realizado en los últimos años, el turismo reporta en la actualidad a Bilbao y Bizkaia 1.903 millones de euros, lo que supone un impacto en su PIB del 5,03% y la generación 49.973 empleos.

PLAN DE ACCIÓN DE TURISMO 2019-2025

Las novedades para potenciar el turismo en Bilbao y Bizkaia durante 2019 que mañana se presentarán en Fitur, forman parte del Plan de Acción de Turismo 2019-2025 que el pasado 10 de enero se presentó en Azkuna Zentroa. Según se recoge en este plan de acción, que incluye 93 de actuaciones que se adoptarán los próximos siete años, el compromiso por parte del Ayuntamiento de Bilbao y de la Diputación Foral de Bizkaia es impulsar un crecimiento cualitativo del sector del turismo, de forma sostenida, y desde una perspectiva sostenible.

El Plan de Acción de Turismo 2019-2025 se ha diseñado conjuntamente con el sector turístico privado y asociativo, y en coherencia con la Estrategia de Turismo 2020 y el Plan de Posicionamiento Turístico 2018-2025.