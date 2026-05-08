Bilbao cerrará el 31 de mayo el plazo para pedir el fraccionamiento o pagar completa la nueva tasa de residuos

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BILBAO, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Bilbao cerrará el próximo 31 de mayo el plazo para solicitar el fraccionamiento o proceder al pago completo de la nueva tasa de residuos, puesta en vigor este año y que se abona, de forma excepcional, separada al resto de tributos, según ha informado el Ayuntamiento.

La Tasa de Residuos Urbanos es un tributo nuevo y de obligado cumplimiento a nivel estatal, que se cobrará a partir de ahora por el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos urbanos. Sustituye a la Tasa de Basuras que hasta 2025 gestionaba el Consorcio de Aguas y cuyo cobro era trimestral junto con el recibo del agua.

A partir de este año, el Ayuntamiento de Bilbao será el que se encargue directamente de la gestión de la nueva Tasa de Residuos, que "se calcula de forma distinta, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/2022, porque debe cubrir el coste real del servicio y permitir implantar sistemas de pago por los residuos generados", ha recordado.

El próximo 31 de mayo será el último día para poder solicitar el fraccionamiento o bien efectuar el pago de la nueva Tasa de Residuos Urbanos con el documento que han recibido los propietarios de inmuebles urbanos.

En esta ocasión, "de manera excepcional por la novedad" de la tasa, su abono debe realizarse de forma separada del resto de tributos como el IBI o el Impuesto de vehículos. En 2027 los recibos sí se girarán junto con el conjunto de tributos periódicos anuales.

Para dar a conocer el contenido y pasos que se deben dar en este primer año, el Área de Hacienda del Ayuntamiento ha remitido por correo ordinario a cada persona propietaria de inmuebles urbanos, una carta indicando el importe total de las cuotas y un documento de que sirve para el abono de la nueva Tasa de Residuos Urbanos con fecha tope de pago 31 de mayo.

Las dos opciones para la liquidación del recibo son abonar el importe total en un único pago con el documento que se adjunta en la carta (bien telemáticamente o en las oficinas y cajeros de las entidades colaboradoras), o solicitar el fraccionamiento del importe total de las cuotas en seis plazos mensuales, de julio a diciembre de 2026, que se cargarán en la cuenta bancaria del titular del recibo, sin intereses.

PROPIETARIOS

Están obligados a pagar la tasa las personas propietarias de los bienes inmuebles, aunque no sean las beneficiarias del servicio. La cuota se calcula sumando la parte básica --que se paga por tener el servicio y su importe depende del valor catastral del inmueble-- y la parte específica --que depende de la cantidad potencial de residuos que se pueden generar.

En las viviendas se tiene en cuenta el número de personas empadronadas, mientras que en los inmuebles que no son viviendas se tiene en cuenta la actividad que se realiza y la superficie del inmueble. No se paga la parte específica en garajes, trasteros y solares.