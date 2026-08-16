Bilbao cortará el tráfico en José Anselmo Clavé y la avenida Abandoibarra desde este lunes por Aste Nagusia

BILBAO 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao cortará el tráfico rodado y ocupará temporalmente zonas de aparcamiento desde este lunes y hasta el 7 de septiembre en el paseo José Anselmo Clavé y la avenida Abandoibarra, frente al Museo Guggenheim Bilbao, con motivo de los actos programados durante Aste Nagusia.

En concreto, se cortará el tráfico y se ocupará el aparcamiento en el paseo José Anselmo Clavé, donde se instalará el Txikigune y se desarrollarán actuaciones en la Pérgola. La zona de aparcamiento será vallada con anterioridad y se permitirá el acceso y salida a los garajes, ha informado el consistorio.

Asimismo, durante el mismo periodo se ocupará el aparcamiento de la avenida Abandoibarra. La zona afectada será también vallada previamente.

Las medidas se enmarcan en los dispositivos de ocupación de la vía pública previstos por el Ayuntamiento de Bilbao con motivo de la celebración de Aste Nagusia.