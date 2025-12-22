Bilbao desaconseja manipular material pirotécnico en Navidad y apela a la responsabilidad ciudadana

Archivo - Bomberos acuden en el camión a una emergencia en una calle de Santutxu - MITXI - Archivo

BILBAO, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha desaconsejado la manipulación de material pirotécnico en la época navideña y ha apelado a la responsabilidad ciudadana ante "el grave peligro que pueden suponer para la seguridad personal y la de otras personas, así como para bienes y patrimonio, tanto público como privado", al tiempo que ha recordado que los bomberos de la capital vizcaína atendieron el pasado año 14 avisos por incendios en Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año nuevo, la mayoría en contenedores.

En un comunicado, el consistorio ha pedido a los vecinos de la Villa que extremen las precauciones en el uso de cohetes y petardos, y ha advertido que "un uso incorrecto del material pirotécnico puede ocasionar quemaduras y heridas graves, y supone molestias añadidas, sobre todo a los colectivos más vulnerables, como personas mayores, enfermas, menores o mascotas, así como una alteración del orden público".

Además, ha remarcado que el lanzamiento de cohetes y petardos contra edificios y mobiliario urbano entraña "un riesgo añadido". En las pasadas navidades, ha apuntado el consistorio, en los cuatro días en los que se realiza un mayor uso de dicho material pirotécnico (Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo), las Bomberos de Bilbao atendieron 14 intervenciones por incendios, de los cuales dos fueron por incendios en viviendas, uno por fuego eléctrico y 11 por incendios en mobiliario público (contenedores).

El Consistorio bilbaíno ha apelado, por tanto, a la colaboración ciudadana para prevenir este tipo de "conductas incívicas" y ha recordado que el material pirotécnico debe adquirirse exclusivamente en establecimientos de venta autorizados.

Durante estas fechas navideñas, además, la Policía Municipal de Bilbao realiza un control exhaustivo para evitar la venta no autorizada de material pirotécnico, tanto en establecimientos comerciales como de venta ambulante.

Además de adquirirse, por seguridad, siempre en locales de Venta Autorizados por la Subdelegación del Gobierno, el ayuntamiento ha advertido que "para manipular todo tipo de material pirotécnico es imprescindible seguir sus instrucciones de utilización y tener en cuenta en todo momento la edad mínima de uso en cada caso".

La categoría F1 corresponde a la de riesgo muy reducido, por lo que puede ser utilizada en interiores. La edad mínima es de 12 años y ejemplos de esta categoría son las bengalas y las bombetas.

La F2 es la de riesgo reducido, por lo que puede ser usada al aire libre, caso por ejemplo de jardines, con una edad mínima de 16 años. Esta categoría incluye, por ejemplo, petardos, bengalas y fuentes.

La categoría F3 de riesgo medio ha de ser utilizada al aire libre en áreas amplias y abiertas, la edad mínima requerida es de 18 años y son ejemplos de F3 los truenos, las tracas y los cohetes.

RECOMENDACIONES

El Ayuntamiento de Bilbao ha recomendado seguir siempre las instrucciones que se indican en el envase de los elementos pirotécnicos, respetar las normas de uso, no manipular sus componentes y no disparar si presentan desperfectos.

Se aconseja, asimismo, no adquirir ningún artificio pirotécnico sin su correspondiente envase o embalaje y antes de lanzar artificios aéreos, comprobar que no haya objetos que impidan su ascenso y no encenderlo cerca de otros artificios, ni guardarlos en los bolsillos o en la ropa.

Otras de las recomendaciones son no situar ninguna parte del cuerpo por encima o delante del artificio; no lanzar contra personas, animales o bienes; no colocarlo en el interior de botellas o latas; encender la mecha por su extremo más alejado y de espaldas al viento; una vez prendida retirarse inmediatamente; y si falla el encendido, esperar al menos 30 minutos antes volver a encenderlo.

Por último, y en caso de que la mecha no esté intacta, se debería inutilizar el artificio introduciéndolo en un recipiente lleno de agua, al menos durante 8 horas.